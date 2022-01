València homenatja el mestre" Blasco Ibáñez quasi un segle després de la seua mort

Així ho ha manifestat la regidora de Patrimoni, Gloria Tello, en un acte que ha comptat amb l'edil de Cementeris, Alejandro Ramon, i en el qual s'han citat amics i entitats blasquistes, arreplega el consistori.

"Tant en vida, com després de la seua mort, el poble valencià li va demostrar contínuament el seu afecte al 'mestre', i molts, un culte idolàtric", ha subratllat l'edil en recordar que açò queda plasmat en la mostra organitzada en el marc de la setmana d'homenatges de València al novel·lista, 'El maig de 1921', que encara es pot visitar en la sala municipal d'exposicions.

També recorden les hemeroteques "la profunda commoció que va causar la seua mort" i l'ambient que es va respirar València el dia en què Blasco va ser enterrat en Menton. "Els comerços van tancar a l'hora en la qual a centenars de quilòmetres tenia lloc el sepeli. Enfront de l'edifici de l'editorial Prometeu, s'amuntegaven milers de persones amb flors i rams, ansioses d'expressar el seu duel estampant una firma en el llibre de condolences".

Tello s'ha fet ressò de les dues-centes mil firmes que es van arreplegar aleshores i ha recordat que "moltes més serien les persones que, cinc anys després, en 1933, van tornar a ocupar els carrers de la ciutat per a rebre les restes mortals de l'escriptor".

Davant aquestes evidències, que formen part de la memòria col·lectiva, "l'Ajuntament se sent obligat i compromès amb la tasca de difondre i perpetuar una herència que posseïx una naturalesa identitària".

En aquesta línia treballa la Regidoria amb iniciatives com el trasllat definitiu del magnífic cenotafio, esculpit per Mariano Benlliure i que anava a formar part del mausoleu, on reposarien per sempre les restes de don Vicente. Els visitants ja poden admirar aquesta espectacular obra d'un escultor que també va fer sempre gal·la de la seua valencianía i de la seua íntima amistat amb Blasco, del que precisament enguany es compleixen 75 anys de la seua mort.

En general, la regidora ha agraït el treball de les entitats blasquistas i dels investigadors que han permès que, tants anys després, la ciutat continue recordant i tenint molt present a un dels seus valencians més universals.