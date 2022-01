Cvirus.- Més de 13.000 persones passen pel punt de vacunació de la Pèrgola a Castelló des de la seua obertura

El punt de vacunació instal·lat en la Pèrgola per a reforçar el procés d'immunització en el Departament de Salut de Castelló ha aconseguit les 13.321 dosis subministrades des de la seua obertura el passat 22 de desembre i fins a aquest dijous. Aquest punt es va activar després de la seua cessió i condicionament previ per part de l'Ajuntament de Castelló per a agilitzar el procés de vacunació del Departament de Salut de Castelló i facilitar l'atenció de la ciutadania.

En aquest període, la Pèrgola ha inoculat un total de 13.321 dosi, 3.061 d'elles han sigut a persones que han acudit en els dies en els quals la vacunació es realitzava sense cita prèvia. El dia amb major nombre de vacunacions va ser el 3 de gener, jornada en la qual van passar 866 persones.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat la "col·laboració constant" del consistori amb el Departament de Salut durant l'emergència sanitària i social de la Covid-19. "La Pèrgola ha sigut en aquest últim mes un recurs de gran utilitat per a avançar en el procés d'immunització, posant a disposició aquest espai municipal per a reforçar i agilitzar la vacunació massiva de terceres dosis, així com per a oferir un nou espai de vacunació sense cita", ha destacat Marco.

En total, la Pèrgola ha acollit 21 jornades de vacunació, set de les quals han sigut sense cita prèvia. Açò suposa més de 400 hores d'inoculació a la disposició del Departament de Salut de Castelló i de la ciutadania. Aquest punt ha servit a més per a la citació de persones amb lloc de residència en altres municipis com Almassora, Borriol, Benicàssim, Oropesa, Torreblanca i l'Alcora.

Fins al moment, s'ha oferit la vacunació en la Pèrgola per a primeres i segones dosis en les jornades obertes de vacunació sense cita, i per a dosi de reforç de població major de 30 anys i persones amb primovacunació d'Astrazéneca i Janssen. En les pròximes setmanes se n'anirà citant la resta de franges incloses en l'Estratègia de Vacunació. Aquest punt de vacunació està sent gestionat pel personal d'Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló.