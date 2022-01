Extingit l'incendi declarat en un magatzem de productes de basar a Manises

Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han treballat per a estabilitzar i extingir finalment el foc en aquest magatzem, situat en l'avinguda Mas d l'Oli de Manises. L'incendi, que es va declarar prop de les 9.30 hores, ha afectat a tota l'estructura de l'empresa i va quedar estabilitzat abans de les 12.00 hores, ha detallat també Emergències.

El foc no ha provocat ferits però ha obligat a desallotjar a tots els treballadors de la nau. Una ambulància Suporte Vital Bàsic (SVB) ha romàs en la zona de manera preventiva.

El fum provocat per l'incendi no ha afectat a l'operativitat de l'aeroport de València, situat a Manises, però sí a la de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que ha tallat la circulació de trens de la Línia 9 de Metrovalencia a partir de l'estació de la Cova.

Per a extingir el foc s'han mobilitzat efectius dels parcs de bombers de Paterna, Torrent, Burjassot i Alzira, així com tres unitats de comandament. Inicialment han acudit cinc dotacions que posteriorment s'han incrementat fins a arribar a set, ha detallat el Consorci Provincial de Bombers. A més, s'ha mobilitzat una unitat de bombers forestals per haver-hi vegetació pròxima.