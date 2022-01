València estrena un programa pilot d'educació financera per a majors

L'objectiu és afavorir la inclusió financera a través de formació en el maneig de les tecnologies, identitat digital i ciberseguretat, a més d'aplicacions, webs i altres suports. Aquest programa s'articularà a través de la càtedra MESVAL de la UV.

Es tracta de dos cursos de formació, com a tallers pilot de 90 minuts en dos sessions. S'impartiran qüestions bàsiques perquè els majors puguen aprendre i conéixer mecanismes per a operar amb tranquil·litat, amb autonomia i amb confiança en les seues entitats financeres.

El primer se celebra en el centre de majors de Patraix, mentre la pròxima cita serà al febrer en el centre de majors Fuensanta de València. Inclouran formacions bàsiques, intermèdies i avançades en el maneig de tecnologies, identitat digital i ciberseguridad, així com altres tallers específics posteriors de maneig d'aplicacions, webs i altres suports de l'àmbit financer.

En la visita d'aquest divendres, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha advertit que "moltes persones majors han quedat arrere" en la seua relació amb els bancs, per la qual cosa ha defès que aquests cursos estiguen acompanyats per una atenció presencial. "No ens hem d'oblidar de l'altra part: que els bancs, encara que siguen empreses o entitats privades, oferixen un servici públic bàsic i són els que guarden els nostres diners i el nostre patrimoni", ha recalcat, advocant per que els majors tinguen "eixa cara que els transmeta tranquil·litat".

Per a la rectora de la UV, Mavi Mestre, "en un món creixentment canviant, és fonamental l'actualització permanent del coneixement, també en la vida quotidiana". També ha ressaltat que aquest projecte, que porta temps gestant-se, suposa un exemple de col·laboració entre administració pública, universitat pública i empresa privada.

Per la seua banda, el director de relacions institucionals de Banc Santander a la Comunitat Valenciana, José Miguel Lorente, també formador voluntari de l'entitat, ha destacat que "l'educació és un pilar bàsic per a la inclusió financera", per la qual cosa des de fa anys impulsen iniciatives dirigides als col·lectius financerament més vulnerables.