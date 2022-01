AMP.- El Govern no cedirà la Dama d'Elx a causa del seu estat de conservació

Així ho ha detallat el primer edil en una roda de premsa en la qual ha comentat que l'Ajuntament ha rebut una comunicació "telefònica i escrita" del Ministeri de Cultura en la qual es posa en coneixement en relació amb la petició de cessió de la Dama que en l'estat actual de la peça "desaconsella qualsevol moviment".

González ha detallat que "en aquesta comunicació es fa saber que qualsevol trasllat, vibració o canvi en les condicions mediambientals pot desencadenar processos de degradació irreversibles" del bust ibèric. "Aquesta postura està basada en criteris tècnics i es tracta d'una comunicació, d'una circular dirigida i firmada pel Director General de Belles Arts, Isaac Sastre", ha indicat.

De la mateixa manera, ha mostrat la "preocupació" de l'equip de Govern "per l'estat de conservació de la Dama" i ha destacat que és "prioritari" per a ells conéixer l'informe tècnic i saber amb certesa i amb exactitud quin és, en aquest moment, el seu estat de conservació i si existeix algun tipus de deteriorament o si pateix algun tipus de patologia.

Així mateix, ha afirmat que "no es tirarà la tovallola en aquest assumpte", i encara que hi haja cessió o no, la celebració de l'efemèride del 125 aniversari de la troballa de la Dama i la modernització del MAHE segueix endavant. També ha assenyalat que es traslladarà l'assumpte als portaveus dels grups municipals amb representació en la corporació municipal i que "aquesta circumstància no altera els nostres propòsits de modernització del MAHE".

"Concretarem immediatament una entrevista amb la Direcció general de Belles arts per a conéixer la situació i anem a traslladar, en primer lloc, al president de la Generalitat, al conseller de Cultura, a la presidenta del Real Orde de la Dama i per descomptat a la Directora General de Cultura que va formar part de la comissió que vam engegar per a afavorir el trasllat i la cessió temporal de la Dana", ha indicat el primer edil.

"Continuar amb el projecte de transformació, millora i modernització del nostre museu, atés que ho considerem necessari amb o sense cessió per a actualitzar aquest museu i per a potenciar l'activitat museística podent albergar exposicions temporals de primer nivell com a conseqüència del procés de modernització i millora que impulsem", ha afirmat.

Tant l'alcalde com el president de la Generalitat, Ximo Puig, s'havien mostrat partidaris de la cessió "temporal" del bust. De fet, dijous passat 20 de gener, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, es va referir a un possible canvi d'ubicació de la Dama recordant que en el seu departament està "obert" a cessions temporals però no és "partidari de desmembrar les col·leccions estatals".