Drew Barrymore confirma, 20 años más tarde, que tuvo una relación abierta con Luke Wilson: "Eramos jóvenes"

Drew Barrymore está en un punto en su carrera donde ya nada le avergüenza. Desde que comenzó su propio programa de entrevistas, ha decidido sincerarse sobre muchos aspectos de su pasado y su futuro y en la última emisión ha confirmado un rumor que lleva oscilando casi 20 años.

La actriz, en una conversación con Kate Hudson, ha recordado que ambas se conocieron cuando ella "estaba saliendo con Luke Wilson". Una afirmación que ha contado muy despreocupada, aunque nunca antes había sido revelada en directo.

Además, ha explicado la razón por la que nunca realmente lo confirmaron. "Él estaba saliendo con otras personas al mismo tiempo, teníamos una relación abierta", ha contado entre risas.

Aunque sin duda, lo que más sorprendido es la revelación de que Kate Hudson también ha estado en una relación abierta con el otro hermano Wilson, Owen. "He estado en la misma posición", se ha reído.

Ambas han quitado importancia a la pareja: "Éramos jóvenes y no nos lo tomábamos todo tan en serio, solo queríamos actuar y pasárnoslos bien". Drew tenía 28 años en 2003, cuando tuvo lugar esta secreta relación y, Kate, 27 cuando conoció a Owen Wilson en el rodaje de la película You, me and Dupree en 2006.

"Nos lo pasamos bien ¿verdad?", ha reafirmado ante su gran amiga que ha reconocido que cuando la conoció por primera vez estaba muy nerviosa. "Para cualquier chica de mi edad eras un icono".

Actualmente, Kate Hudson tiene tres hijos y está comprometida con Danny Fujikawa, padre de su última hija. Drew Barrymore, por su parte, tiene dos hijas y está soltera desde 2016. Al igual que Luke Wilson y Owen Wilson, que llevan años sin tener una pareja conocida.