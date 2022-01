Cvirus.- Puig diu que a la fi de febrer es decidirà si el passaport Covid s'amplia de cara a Falles i Magdalena

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest divendres que uns dies abans d'acabar febrer es decidirà si s'amplia l'exigència del passaport Covid més enllà del 28 d'eixe mes, tenint en compte la celebració de Falles i Magdalena.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans durant una visita que ha realitzat a Castelló en ser preguntat sobre aquest tema, on ha indicat que el certificat de vacunació "només pel que ha significat d'animar a més de 120.00 persones a vacunar-se ja ha valgut la pena".

A més, ha subratllat que serveix per a posar de manifest que la pandèmia encara està present i que encara "hi ha molts problemes per a superar-la perquè hi ha molts contagis". "Segueix havent-hi ocupació i hi ha estrés en l'atenció primària i hem de ser conscients que no és una solució total, sinó una mesura més per a considerar la superació de la pandèmia", ha afegit.

El cap del Consell ha subratllat que el que li agradaria és que es confirmaren alguns indicis "que parlen en aquests moments de la desacceleració de la pandèmia". "Si es produeix una estabilització a la baixa, una desacceleració, prendrem les mesures oportunes", ha dit.

"Ningú vol prendre mesures restrictives perquè sí, sinó tot el contrari, ens agradaria tornar el més ràpidament possible a la normalitat, però mentre estiguem en pandèmia hem de ser conscients que l'estratègia de la Generalitat passa per la prevenció i la corresponsabilitat i, d'altra banda, per la vacunació, que accelerarem i que a Castelló està més accelerada que en altres territoris", ha conclòs.