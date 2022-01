Cvirus.- El TSJCV autoritza la pròrroga del passaport Covid a la Comunitat fins al 28 de febrer

Aquestes disposicions es troben contingudes en la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal del passat 26 de gener i entraran en vigor a les 0 hores de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El tribunal considera que la pròrroga de l'exigència del certificat està justificada per l'evolució de la pandèmia, concretament per l'expansió de la variant Ómicron i l'increment accelerat de la transmissió comunitària no controlada i sostinguda del virus SARS-CoV-2, que "excedeix la capacitat del sistema sanitari".

"Es tracta d'una mesura susceptible d'aconseguir l'objectiu concret -assenyala la Sala en el seu acte- amb el que queda emplenat el juí d'idoneïtat". Igualment, compleix el juí de necessitat, doncs resulta "indispensable si es vol obtindre l'objectiu de reduir o -almenys- minimitzar l'increment de la transmissió", afig.

De la mateixa manera, tal com ha establit ja el Tribunal Suprem, els magistrats entenen que l'obligació de presentar aquest document és una limitació "tènue" dels drets fonamentals que està justificada en la seua confrontació amb la "potent presència" dels altres drets fonamentals com el dret a la vida, a la integritat física i a la protecció de la salut.

La mesura, segons la Sala, també és proporcionada i "obté un bon encaix de les dos peces més importants (salut i economia) d'aquest insòlit puzle que representa l'actual pandèmia".

En definitiva, el tribunal conclou que són mesurades "equilibrades", ja que es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte".

L'acte de la secció quarta del TSJCV inclou un aclariment per a precisar que, conforme a la redacció de la resolució administrativa, l'exigència del passaport Covid no afecta a l'exterior dels establiments d'hoteleria i restauració, on se situen les terrasses de bars i restaurants.