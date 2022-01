Un embrollo de categoría olímpica: las claves de la polémica entre Aragón y Cataluña sobre los Juegos de Invierno

La candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 se ha visto envuelta en una polémica entre Cataluña y Aragón sobre quién debe liderarla. Mientras que desde el Gobierno aragonés, el Gobierno central y el Comité Olímpico Español (COE) defienden que debe haber un liderazgo conjunto entre ambas comunidades, la Generalitat pide que sea Cataluña quien la lidere con "colaboraciones" de otros territorios.

Estas diferencias han llevado a que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, haya anulado la reunión con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, prevista para este viernes en Balaguer (Lleida). El Govern considera una "irresponsabilidad" la suspensión del encuentro y la atribuye a que el presidente de Aragón quiere centrar la reunión en los Juegos, mientras que la Generalitat quiere abordar otros asuntos "derivados de la vecindad entre los territorios".

Sin embargo, este viernes Lambán ha lamentado la "falta de respeto institucional" del gobierno catalán al plantear una reunión en condiciones "no tolerables". Se ha referido así a la decisión del Gabinete de Aragonés de evitar una comparecencia conjunta y que, una vez acabada la reunión, se le "facilitaría un micrófono" mientras Aragonés "continuaba con su agenda"

El Gobierno central, por su parte, ha confiado este viernes en que Cataluña y Aragón lleguen a un "consenso" sobre los Juegos. La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido en declaraciones a los medios desde Barcelona "dejar trabajar a ambas comunidades, a ambos presidentes y las personas que están intentando impulsar el proyecto" y no introducir "elementos de distorsión". "Dejemos que se hagan esos trabajos y esa reunión seguro que se celebrará", ha dicho.

¿Qué pide la Generalitat?

La Generalitat pide liderar la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 con la propuesta Barcelona-Pirineus. Defiende el "gran potencial" de los Pirineos catalanes y la proyección internacional de la "marca Barcelona"; y se muestra abierta a que Aragón e incluso otros territorios colaboren, acogiendo algunas disciplinas deportivas, como ya ocurrió en los Juegos de Barcelona 92.

Además, el Govern también sostiene que Cataluña debe liderar la candidatura porque, entre otras cosas, la iniciativa surgió de esta comunidad. De hecho, en 2010, fue el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien presentó la propuesta olímpica de invierno Barcelona-Pirineos.

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, afirmó la semana pasada que el Govern estaría abierto a "sumar" a otros territorios en la candidatura "que puedan desarrollar disciplinas que no tenemos o no podemos articular de forma fácil en el Pirineo, pero que Cataluña es la que tiene "el peso y la marca de país deportivo", algo que la Generalitat quiere poner en valor y que, a su juicio, "no debe ofender a nadie, sino al contrario".

"Nuestra propuesta no es 50% porque no podrá serlo"

Este viernes, en declaraciones a RAC1, Vilagrà ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hizo una promesa o una consideración que no podía hacer en ese momento", al dar a entender a Lambán que la candidatura olímpica sería "al 50 %" entre Cataluña y Aragón.

Esta candidatura, ha recalcado, "hay que valorarla técnicamente, desde el punto de vista de activos" y "en ningún caso se puede hablar de porcentajes, porque esto sería una candidatura política". Así pues, ha señalado que "nuestra propuesta no es 50%, porque no podrá serlo".

Eso sí, pese a todo, Aragonès aseguró el pasado miércoles en el Parlament que, "si el territorio no quiere, no habrá Juegos Olímpicos de Invierno", ya que la Generalitat impulsará una consulta en las comarcas catalanas en las que se celebrarían los JJOO (la veguería del Alt Pirineu y Aran) para que los ciudadanos puedan mostrar su aprobación o su rechazo al proyecto.

La postura del Gobierno de Aragón y del COE

Esta posición de Cataluña choca frontalmente con la del COE y con la del Gobierno de Aragón. El pasado martes, el presidente del COE, Alejandro Blanco, dijo que la organización trabaja desde hace años en "una candidatura de país", en la que "no sólo están Cataluña y Aragón, sino también el Gobierno de España".

En este sentido, insistió en que los Pirineos "van a tener" Juegos Olímpicos de Invierno, para lo que pidió "unidad, diálogo y respeto a todos los que forman la candidatura", porque "ningún territorio predomina sobre otro".

"Sin Aragón no habrá Juegos Olímpicos de Invierno"

Por su parte, Lambán subrayó que "España tiene la posibilidad real de organizar los Juegos de 2030, liderados por el COE y con participación de los gobiernos de Cataluña y Aragón" y, en este sentido, avisó a la Generalitat de que la candidatura debe ser "en pie de igualdad". A su juicio, Aragón tiene "mucho que aportar", como instalaciones, montaña, nieve y la "experiencia sólida" de las Universiadas de Invierno de Jaca o la candidatura con el nombre de este ciudad.

Respecto a la reunión que debía celebrarse este viernes con Aragonès, Lambán ha explicado que tenía previsto acudir al encuentro "con el ánimo de conseguir" un posicionamiento conjunto respecto a la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, pero que constató "que las cosas no iban a transcurrir así". En este sentido, ha advertido a la Generalitat que "sin Aragón no habrá Juegos Olímpicos de Invierno".

Barcelona mantiene un papel equidistante

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes dos propuestas sobre la candidatura de los Juegos de Invierno, ambas por la mínima, y que además son contradictorias.

La primera ha sido la propuesta de Junts de que Barcelona aceptará el resultado de la consulta sobre los Juegos de Invierno que se realizará a los habitantes del Pirineo. En este sentido, el pleno ha decidido que si los vecinos del Pirineo quieren los juegos, “Barcelona estará”. Pero no se ha debatido sobre la forma en la que la capital catalana colaborará. Han votado a favor Junts, ERC y, curiosamente, Ciutadans.

La segunda propuesta aprobada el viernes ha sido la de Valents que pide apoyar la candidatura de los JJOO sin esperar el resultado de la consulta que el Govern quiere hacer en el Pirineo. Se ha aprobado con el apoyo del PSC, Cs y PPC, pero se han abstenido los comuns, ERC y Junts.

Los principales argumentos esgrimidos para entender la equidistancia de Barcelona los resumió el regidor de BComú Jordi Martí durante el debate al asegurar que los “dos peligros” que amenazan los Juegos son las “dudas razonables” sobre si el 2030 habrá nieve o no y lo que definió como “follón institucional”. Todo ello haría poco probable poder presentar una candidatura sólida de aquí 3 semanas cuando acaben los Juegos de Pekín, que según ha explicado Jordi Martí, él es el plazo recomendado “para tener posibilidades de éxito”.