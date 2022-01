Cvirus.- Barceló: "Som prudents i no demanarem reduir les quarantenes fins que no ho aconsellen els tècnics"

Braceló, en roda de premsa, ha assenyalat sobre aquest tema que la Comunitat Valenciana "sempre" s'ha guiat per criteris científics per a adoptar les seues actuacions enfront de la pandèmia i en eixe sentit ha apuntat que en aquests moments "no hi ha sobre la taula cap criteri" que així ho aconselle.

"Fins que no hi haja totes les garanties que aquesta reducció de la quarantena és segura i no contribueix a la transmissió del virus no la demanarem ni pressionarem perquè s'adopte", ha assenyalat.