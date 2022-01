Oltra se "moja" y apuesta por Tanxugueiras para Eurovisión: "Son unas mujeres muy potentes en el escenario"

"Si tuviera que votar, votaría Tanxugueiras: son mujeres muy potentes en el escenario y me gusta muchísimo la música", ha reconocido en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell al se preguntada por su favorita, aunque ha remarcado que el gobierno valenciano no ha hablado sobre las finalistas del Benidorm Fest para la final del sábado.

Oltra ha explicado que no vio las semifinales en directo y esta mañana ha escuchado las canciones al temerse la pregunta, además de añadir que su equipo le ha preparado un argumentario. "La vicepresidenta debería decir que ganen los valencianos, pero esa no sería yo", ha aseverado.

Por eso, sin ánimo de meterse en "un jardín", ha asegurado que votaría por Tanxugueiras porque cree que su música conecta muchas culturas europeas y que estas artistas han modernizado la canción tradicional. "Es local, pero también global, y además cantan en gallego", ha resaltado.

Se ha preguntado así por qué España no puede ir a Turín con una canción en lengua cooficial tras décadas desde el último intento de Serrat, cuando ha recordado que sí ha participado en Eurovisión con propuestas en inglés.

Al margen de la lengua, Oltra ha destacado que le gusta que Tanxugueiras "son el centro del escenario y los bailarines son chicos, al revés de lo que suele pasar", por lo que cree que es una propuesta fantástica desde la perspectiva de género.

En cualquier caso, ha subrayado que hay "muy buenas propuestas" entre las finalistas del Benidorm Fest y que le gusta que haya muchas voces femeninas entre las favoritas. "Me he mojado, que me caiga todo el peso de Twitter en la cabeza, qué le vamos a hacer", ha rematado.