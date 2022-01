Paris Hilton se entera en una entrevista de que Lukas Gage, actor de 'Euphoria', se coló en su boda: ¡¿Cómo?!

El pasado 11 de noviembre, Paris Hilton comenzó por todo lo alto la celebración, que duraría 3 días, de su cuarto matrimonio. La multimillonaria invirtió miles de dólares para darle el 'sí, quiero' al empresario Carter Reum, y el actor de Euphoria, Lukas Cage, no quiso perdérselo, a pesar de no estar invitado.

Aquel fin de semana en la mansión renombrada Paris World se montó una gran feria con atracciones y puestos donde ganar peluches, además de lujosos regalos y comidas a lo largo de las 72 horas. Estrellas como Kim Kardashian, Emma Roberts o Demi Lovato llenaron una alfombra roja llena de caras conocidas.

En total, 200 invitados que estaban vigilados por 75 personas de seguridad que se encargaban, además, de retirarle el móvil a todos los asistentes. Sin embargo, el intérprete nombrado consiguió saltarse todas las barreras.

Así lo contó Lukas Cage, también conocido por su presencia en The White Lotus, en el programa Watch what happens live de Andy Cohen. "Me colé, vi a su hermana Kathy Hilton y me hice una foto con ella y KP", confesó, asegurando que engañó al detector de metales y consiguió entrar con su móvil.

Andy Cohen ha repetido estas declaraciones para Paris Hilton y su madre, Kathy y las caras de las dos hablan por si solas. Especialmente Kathy, que no podía creer que todos los medios de seguridad no hubieran impedido a un desconocido entrar en la fiesta.

Como se puede ver en el vídeo, el presentador bromea de que lo consiguió por ser famoso, pero Paris no está tan segura. "Yo ni le conozco... quizás los de seguridad sí le reconocieron", ha comentado muy confundida.

"Que historia más tierna", ha añadido sin parecer muy enfadada. Eso sí, cuando ha descubierto que el actor entró sin estar vestido "para una boda" no podía creerse que nadie le descubriera. "¿¡Cómo!?", exclama al final del vídeo.