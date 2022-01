Gal·la, de 'La isla de las tentaciones', confiesa cuál es su verdadero nombre y por qué no le gusta utilizarlo

Gal·la, participante en la última edición de La isla de las tentaciones, ha comenzado su propio canal de Mtmad. Con el nombre Flay away by Gal·la, ha joven ha decidido dar el paso y abrirse más con su seguidores. Para ello, en su primer vídeo ha contado muchos datos sobre si misma.

"Mi nombre real es Iratxe Gal·la", confesaba y reconocía que toda la vida habían usado el primer nombre para referirse a ella. "Un día dije: 'Hasta aquí. No me gusta Iratxe'. Me siento más cómoda cuando me llaman Gal·la", ha explicado.

"Siempre me he sentido más identificada con el nombre de Gal·la porque me parece más especial, más bonito y que queda bien conmigo", ha detallado antes de especificar que la doble "l" de su nombre se escribe así por ser una letra valenciana: "Me gusta más así porque es único y yo en esta vida soy única".

La joven ha continuado explicando que mide 1,56 y no ha querido decir cuánto pesa, aunque ha confesado que está más delgada de lo que debería. Además, ha desvelado que pensaba que, con 24 años, iba a ser de las más jóvenes de la isla.

"Cuando vi a mis compañeras pensé, estas tienen 30 por lo menos", ha declarado, sin embargo, ella era era la mayor: "Me ha pasado siempre que parece que tengo 13 años, me siguen pidiendo el DNI para entrar a una discoteca".

Sobre su relación con Nico ha aportado también alguna información, como que estuvo viviendo con él en Polonia y Rumanía por su trabajo de futbolista. "Literalmente, yo lo dejé todo por él", ha expresado, aunque reconoce que no se arrepiente.

También ha hablado sobre sus trabajos y aspiraciones y ha confesado que le encantaría estudiar Odontología, ya que su sueño es ser odontóloga: "Es mi proyecto, pero ya veré si puedo dedicar el tiempo que requiere una carrera universitaria".

Del mismo modo, se ha abierto hablando de cuál considera que es su mayor defecto: "Soy muy fría, me encantaría cambiarlo pero soy así. Me cuesta horrores la cercanía con las personas".

Hablando de sus relaciones pasadas ha confesado que cuando mejor ha estado ha sido soltera: "Creo que me sienta muy bien estar sola, invierto mucho tiempo en mí y en mis amigas". Por ello, sentencia: "No está en mis planes tener pareja".