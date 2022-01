La Universitat d'Alacant obri l'opció de pagament de taxes per Bizum

Aquesta possibilitat se suma a la del pagament amb targeta de crèdit o dèbit, que es va instaurar fa diversos anys en la UA. Les dos permeten la liquidació de tot tipus de taxes, tant les acadèmiques com les no acadèmiques, explica la institució acadèmica.

Tots aquests pagaments es realitzen a través d'una passarel·la bancària centralitzada integrada amb els sistemes informàtics de la UA perquè la transacció del pagament quede registrada en les aplicacions en el moment que es realitza. Aquesta passarel·la de pagament admet targetes de la major part d'entitats nacionals i internacionals i ara també mitjançant Bizum, sense cost algun.

Per a emprar la nova aplicació de pagament, l'usuari ha de tindre-la activada en el dispositiu des del qual pretenga realitzar la transacció i, a diferència de l'enviament habitual amb destinació a un número de telèfon, el pagament cap a la UA es realitza mitjançant l'opció de Bizum per a pagaments a comerç electrònic, fet per al qual se sol·licita a l'usuari una contrasenya que haurà registrat prèviament en el seu perfil en lloc d'un número telefònic.

Respecte a aquesta nova possibilitat de pagament, el vicerector de Planificació Econòmica, Ángel Sánchez, explica que aquesta mesura, que serveix al públic en general, respon principalment els objectius de facilitar i agilitzar qualsevol gestió que un usuari haja de realitzar amb la UA, a més d'avançar en el creixement de la institució mitjançant la digitalització i la implantació de les noves tecnologies.

En 2021, la Universitat d'Alacant va registrar més de 37.000 pagaments a través de la passarel·la de pagaments, mentre s'han comptabilitzat prop d'una desena per Bizum només unes hores després de l'obertura d'aquesta opció.