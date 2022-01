Policia Local tanca 2021 amb 153 atestats per violència masclista, 105 detinguts i 3.932 víctimes

Durant l'any passat, els agents van realitzar 94 acompanyaments a domicili per a recollida d'utensilis dels denunciats quant aquests han d'abandonar el domicili després de l'orde d'allunyament, a més d'atendre prop d'un miler d'ordes judicials rebuts en relació a la violència de gènere.

Segons el balanç de la Regidoria de Seguretat, es van dur a terme 1.198 seguiments a dones víctimes, establint seguiments i vigilància del compliment dels ordes i mesures de protecció, així com la comunicació i observança sobre les modificacions de les mesures cautelars imposades pels jutges.

El Gavid atén les 24 hores i compta amb un telèfon que posa a la disposició de la ciutadania (659 57 36 39), sempre actiu, a més del 016. S'encarrega de proporcionar una atenció policial, jurídica i psicològica a les víctimes de violència domèstica i de gènere. En cas necessari, gestiona per procediment d'urgència i en coordinació amb els servicis socials de l'Ajuntament i de la Generalitat un lloc en el qual la víctima puga pernoctar.

En 2021, la unitat va dur a terme un total de 489 intervencions i investigacions en les quals va comprovar i va actuar davant els supòsits en els quals els patrulles de carrer van observar conflictes familiars susceptibles d'investigar-se, amb 59 investigacions a proposta dels servicis socials municipals.

Com a edil de Seguretat, José Ramón González destaca la tasca d'aquesta unitat prestant auxili i ajuda a milers de dones per delictes de violència domestica i de gènere, a més de realitzar un seguiment dels ordes dictats per l'autoritat judicial per a donar-los protecció a qualsevol hora del dia.

70 MENORS AUXILIATS

En matèria de menors, el Gavid va ajudar en 2021 a un total de sis per desemparament, mentre va auxiliar a 63 amb requeriments dels servicis socials relacionats amb menors en situació de desprotecció.

Paral·lelament, l'unitat va realitzar 206 intervencions en punts d'intercanvi de fills entre mares o pares amb ordre d'allunyament, assistència i acompanyament de les dones maltractades, ajuda als membres de la unitat familiar, arrests domiciliaris i punt de trobada dels fills.

La Policia Local també organitza xarrades i jornades de conscienciació i prevenció en matèria de violència masclista en els centres educatius d'Alacant a joves d'entre 14 i 16 anys.