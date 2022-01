El Valle de Arán se desmarca del Govern y pide una candidatura a los JJ OO de Invierno "en igualdad" con Aragón

La síndica del Conselh Generau d'Aran, Maria Vergés, ha defendido este viernes que Cataluña y Aragón presenten una candidatura conjunta "en igualdad" para albergar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en las montañas que conforman los Pirineos catalanes y aragoneses. Así lo ha adelantado en una entrevista con Heraldo de Aragón y lo ha confirmado en diversos medios catalanes esta mañana.

"Es una cuestión de territorio, el Pirineo no es de nadie, es de todos. Plantear unos JJ OO como una cuestión de preeminencia de un territorio respecto a otro es un error porque la candidatura la presenta el Comité Olímpico Español y desde hace meses planteó que la candidatura tenía que hacerse en igualdad. Puedo entender que los diferentes gobiernos barran para casa. Pido que esta batalla política no acabe repercutiendo en el futuro de los Pirineos", ha declarado en la televisión pública catalana.

Declaracions dera sindica d'Aran @mariaverges78 en programa @elsmatins de TV3 sus era candidatura olimpica: https://t.co/jTiFu5AKFA — Conselh Generau d'Aran (@conselharan) January 28, 2022

"Aunque sonaré impopular y antidemocrática, yo creo que no es necesaria una consulta. Gobernar implica tomar decisiones y asumir responsabilidades, y esta es una. Nosotros planteamos que, en el Valle de Arán, esta consulta ha de ser el Conselh Generau d'Aran quien la gestione. Para nosotros no es de recibo "a estos lugares sí, a estos no". Nosotros planteamos abrir un proceso de participación ciudadana en el que podamos definir entre todos qué modelo de territorio queremos para el Valle de Arán y qué papel podemos tener", ha declarado en la Cadena Ser de Cataluña. "La candidatura es nuestra última oportunidad, no puede fracasar por intereses partidistas. Si esto acaba pasando, que espero que no, alguien tendrá que venir al territorio a explicarlo", ha agregado.

En este sentido, Vergés ha denunciado que los Pirineos llevan "décadas de olvido por parte de todas las Administraciones" y ha defendido que los JJ OO de Invierno son un "instrumento para poner a los Pirineos en el siglo XXI".

Polémica por la candidatura

La polémica por la candidatura se ha creado después de que la Generalitat de Cataluña trasladara nuevamente este jueves al Comité Olímpico Español (COE) su voluntad de liderar una candidatura, antes de que los presidentes de Cataluña y Aragón se reunieran este viernes en Balaguer (Lleida) para hablar de la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, sobre la que ambos gobiernos mantienen posiciones divergentes.

Poco después, fuentes del Gobierno de Aragón confirmaron la suspensión dicha reunión. Desde el ejecutivo autonómico aragonés precisaron que Lambán había comunicado en tarde de este jueves a su homólogo catalán la decisión de aplazar la reunión "por cuestiones formales y de contenido".

La reunión se había programado desde hacía varios días, después de trabajar en el contenido del proyecto de la candidatura olímpica, pero la parte aragonesa esgrimió que, "al existir todavía importantes diferencias", era mejor aplazarla para "no dar ningún paso atrás en un proyecto que beneficiará a todo el territorio del Pirineo".

El presidente de Aragón va a seguir trabajando con su homólogo catalán para que cuanto antes se pueda producir esta reunión de manera satisfactoria, añadieron las fuentes.

Por otro lado, la consellera catalana de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, se reunieron en Barcelona a última hora del miércoles, según explicaron fuentes de la Generalitat. Se trató de una reunión técnica en la que Vilagrà se reafirmó en su postura expresada en los últimos días, es decir, en la voluntad de Cataluña de liderar la candidatura a los Juegos de 2030.

Según dichas fuentes, en la reunión se "huyó de polémicas políticas, aunque lo cierto es que llega en un contexto de choque en los últimos días" entre la Generalitat, por una parte, y Aragón y el COE, por otra, sobre esta cuestión.