La Junta de Seguretat renova el conveni de violència de gènere amb l'adhesió de l'Ajuntament a VioGén

El conveni s'ha subscrit per l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, i la subdelegada de Govern, Araceli Poblador, amb l'objectiu principal d'establir col·laboració entre els dos entitats, així com aprofundir en els mesures de protecció als víctimes de violència de gènere per a millorar la seua eficàcia i previndre el risc de noves agressions, informa el consistori en un comunicat.

Així, Barcala ha ressaltat la importància de "treballar de forma coordinada totes els Forces i Cossos de Seguretat -locals, autonòmiques i estatals- cadascun en l'àmbit de les seues competències per a estar units i poder establir més mesures de protecció i seguiment a les víctimes, amb els quals poder combatre de la manera més eficaç aquesta xacra que és la violència de gènere".

Així mateix, en la sessió han estat presents el regidor de Seguretat, José Ramón González, el Tinent Coronel de la Guàrdia Civil, Francisco Poyatos; el Comissari Provincial cap del Cos Nacional de Policia, Ignacio de l'Olmo, al costat de la cap de la Policia Autonòmica a Alacant, Marisa Rodríguez; el cap de la Policia Local, José María Conesa; i el cap de Seguretat, José María Navarro.

El conveni s'ha subscrit en l'Ajuntament amb una vigència de quatre anys, i és podrà acordar la seua pròrroga fins a altres quatre anys addicionals. Igualment, no comporta cost per a cap dels parts ni transferència de recursos econòmics entre els mateixes, i estableix una Comissió de Seguiment.

Així mateix, promou i facilita l'organització de formacions en l'ús i funcionalitats del sistema VioGén, i l'adequació dels mecanismes tècnics informàtics necessaris perquè els membres del Cos de Policia Local de l'Entitat Local actuen en matèria de Violència de Gènere i s'incorporen al "Sistema de Seguiment integral dels casos de Violència de Gènere" del Ministeri de l'Interior.

Al seu torn s'ha aprovat el Procediment Operatiu de col·laboració i coordinació entre la Comissaria de Policia Nacional i Local, que regula els formes i procediments de col·laboració entre els Forces i Cossos de Seguretat, destinats a garantir la seguretat dels víctimes de violència de gènere en totes els fases del procediment i el compliment dels mesures judicials, en el cas que existisquen.

Així com estableix els criteris bàsics de col·laboració i coordinació que permeten optimitzar els recursos humans i materials amb la finalitat de prestar una atenció preferent a aquestes víctimes.