La buena relación entre Mayka Navarro y sus compañeros de El programa de Ana Rosa es indiscutible. Prueba de ellos son las múltiples bromas que la reportera intercambia tanto con Ana Terradillos como con Patricia Pardo, encargadas de presentar el matinal de Telecinco ante la ausencia de Ana Rosa Quintana.

Este viernes, la periodista se ha encargado de informar acerca de las estrategias que "los jóvenes y no tan jóvenes" llevan a cabo para esquivar las restricciones que Cataluña ha impuesto para frenar el avance de los contagios de la Covid-19.

"¿Qué te parece estar veinte meses sin pisar una pista de baile?", ha cuestionado Navarro. "Algunos entienden que eso se aguanta en determinados cuerpos", ha agregado para, después, explicar que estas personas cogen un tren barato por las noches para llegar a Madrid y, en la capital, poder acudir a fiestas.

"Yo no sé si uno de ellos va a ser Mayka. A ver si tenemos imágenes de ella en Atocha", ha comentado Ana Terradillos que, además, ha señalado lo mucho que le gusta a la reportera bailar salsa. Ante esto, Navarro ha respondido que "igual para bailar no, pero para celebrar el 21 por ciento de audiencia de ayer, me lo voy a pillar".

"Mayka es un personaje", ha apuntado Terradillos, a lo que Patricia Pardo ha respondido: "¿Tú has visto a Mayka bailar salsa? Es brutal cómo baila salsa, por eso digo que igual está entre esos jóvenes".