'El programa de Ana Rosa' confirma que Verónica Saldaña tiene una orden de busca y captura por llevarse a sus hijos

En el día de ayer, jueves 27 de enero, El programa de Ana Rosa daba a conocer el secuestro de dos menores por parte de su madre, Verónica Saldaña, que alegaba haberse llevado a los niños para separarlos de su padre, a quien acusó de malos tratos y de abusos a los pequeños.

En diversas ocasiones, Patricia Pardo señaló que el matinal tenía constancia de que la mujer estaba en busca y captura por haberse llevado a los menores, un hecho que Saldaña negó en varias ocasiones, explicando que ella no había recibido ninguna notificación y que su intención no era "huir de la justicia".

El programa de Telecinco también contactó, en directo, con el padre de los niños, José Manuel Ortiz, quien desveló las sospechas de que Verónica sufría problemas relacionados con la salud mental y que, incluso, con la ayuda de su madre, había elaborado una estrategia para tenderle una trampa y acusarle de maltrato a ella y a los pequeños.

Este viernes, Patricia Pardo ha confirmado que Verónica "tiene un procedimiento por sustracción de menores, una orden de busca y captura y personación en Pozuelo de Alarcón por este hecho. Los servicios sociales de Pozuelo han declarado a los menores sustraídos en situación de desamparo". La presentadora ha recalcado que la mujer tiene su propia versión, pero esos niños llevan un año y medio sin ver a su padre.

Miriam Gimeno, reportera del matinal que en el día de ayer entrevistó a José Manuel Ortiz, ha explicado que los niños están escolarizados, desde hace dos años, en un colegio en Tarragona, pero según el testimonio del padre los menores fueron durante dos meses al colegio y después desaparecieron y no han vuelto al centro. La periodista ha agregado que no resulta sencillo saber quién tiene razón, puesto que tanto el padre como la madre de los niños han presentado pruebas sólidas de sus versiones, pero los datos aportados por la Policía dejan ver que ella ha llevado a cabo una gran manipulación.

Gimeno ha destacado que encontró a un padre agotado y que, desde su punto de vista, la víctima es Ortiz, puesto que está sufriendo un maltrato psicológico sostenido en el tiempo. "Se ve completamente desbordado, como se vería desbordada cualquier persona que no pertenezca al ámbito judicial", ha agregado la periodista que, además, ha señalado algo que le llamó la atención desde el primer día.

"Mientras que en el padre me encontraba a una persona que se enfrenta a la justicia como haríamos todos los que no somos expertos juristas; me encuentro a una madre que tiene todo atado con una seguridad en sí misma que a mí, personalmente, me llamó la atención porque ella, con humildad, decía que no estaba tan asesorada, pero lo sabía todo a pies juntillas", ha explicado Gimeno.

De nuevo, el matinal ha contactado con Verónica, quien ha recalcado que sus hijos acuden al colegio, aunque no al mismo al que iban el año pasado, puesto que ese centro lo conoce el padre. Pardo, por su parte, ha señalado: "Te quiero escuchar, pero no te voy a permitir que mientas a los espectadores. Estamos haciendo referencia a una información oficial y eres tú la que le está poniendo trabas a la justicia para determinar en qué situación están tus hijos".

José María Benito, inspector de policía y colaborador habitual de El programa de Ana Rosa ha aclarado que no existe ninguna notificación de busca y captura, sino que Verónica habría recibido una notificación del Juzgado y, tras no presentarse y no haber podido ser localizada por las autoridades, se emite la orden, pero no se le notificaría. Benito ha recomendado a Verónica que acuda cuanto antes a un juzgado para aclarar este asunto.

El matinal ha ofrecido el testimonio de dos amigas íntimas de Verónica que, tras descubrir cómo actúa la mujer, se alejaron de ella. "Utiliza a las personas como instrumentos para conseguir sus objetivos y punto. La puse en contacto con una amiga mía que es Asistente Social en Madrid y me dijo: 'A simple vista, parece una manipulación'", ha comentado una de sus antiguas amigas.

La mujer ha señalado que, en el caso de los malos tratos, la hermana de Verónica le confesó que "estaba todo preparado": "El día de las tijeras era un plan que ella y su madre habían preparado para que Verónica entretuviera a José en el baño le quitó el teléfono a José y le dijo: 'déjaselo al niño, yo le dejo el otro, para que jueguen a los videojuegos'. La madre, desde fuera, cogió el teléfono e intentaba borrar la conversación".

Ambas vivieron con Saldaña y los niños y han protagonizado episodios extraños: "Sale con la cara así un poco teatralizada, como la suele poner ella y dice: 'Mira lo que ha dibujado el niño'. De repente, me enseñó el dibujo que yo había visto que el niño había hecho, pero con un pene gigante delante del dibujo. Claro, mi primera impresión fue: 'No'. Pidió unas pizzas e hizo como una mezcla en un cuenco y quería echar esos medicamentos en la pizza, para que José se lo comiera, se durmiera y ella le quitase lo que tuviera en el teléfono móvil".

"El niño, en un momento dado, me dijo que quería ver a su abuela Araceli. Cuando yo le pregunté a Verónica por qué el niño había dicho eso, ella, muy enfadada, le dijo al niño: '¿has dicho que quieres ver a tu abuela?' y el niño dijo 'no, no, no', miró para abajo y dijo 'no'. Le habían robado las llaves del coche a José para meterle droga en el vehículo, meterle pornografía infantil...", ha agregado la amiga que, además, ha señalado que cuando se mostró contraria a Verónica, esta la amenazó tanto a ella como a sus hijos.