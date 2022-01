La colaboradora Lydia Lozano acudió a la casa de Secret Story con un objetivo, robar algunos elementos junto a su equipo. Sin embargo, una vez dentro, Jorge Javier le mandó un mensaje desde plató: tendría que dormir allí.

"Te hemos ocultado algo", comenzaba diciendo el presentador, "Se acaban de cerrar las puertas, vas a pasar allí la noche". Lozano, se mostraba muy sorprendida y no paraba de repetir: "No, no, por favor no".

En ese momento se ponía de rodillas: "Es una broma Jorge, no me voy a quedar aquí. Esto ya me lo hicisteis una vez y me dio un ataque de ansiedad". Mientras la colaboradora rompía en lágrimas, los colaboradores y el público se reían, cómplices de la broma. "Por favor, Jorge te lo pido, hago lo que tu quieras", suplicaba.

Jorge Javier le gasta una broma a Lydia Lozano, diciendo que tendrá que pasar la noche en la casa #Secret27E pic.twitter.com/mOogEEsq5i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 27, 2022

Sin embargo, Jorge Javier continuaba insistiendo en que tenía que dormir allí y que abandonaría la casa a las ocho de la mañana del día siguiente. Ella seguía pidiendo por favor que la sacara de ahí. "Que estás en una casa, no en una cárcel", respondía el conductor del programa.

Ya desesperada, Lozano chillaba que no tenía "ninguna necesidad" de pasar ahí la noche y que no tenía ni su cepillo de dientes ni nada. "La organización ya ha pensado en todo eso", era la única respuesta que obtenía. "No hagas 'edredoning'", bromeaba uno de los tertulianos.

"Lydia, es una broma", acababa confesando Jorge Javier, lo que provocó un visible alivio en la colaboradora. "Ponte a robar", concluía el presentador.