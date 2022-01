Més de 15.000 xiquets valencians participen en la carrera solidària de Save the Children pel Dia de la Pau

"El Dia de la Pau i la No Violència sempre ha sigut una data important per a Save the Children perquè els xiquets i xiquetes es mobilitzen amb nosaltres i treballen valors com la solidaritat o la justícia, i ho fan ajudant altres xiquets i xiquetes que es troben en situacions molt complicades en altres parts del món", explica Rodrigo Hernández, director de l'ONG a la Comunitat.

Aquest curs escolar es compleixen 18 anys de la primera carrera solidària a la Comunitat de Save the Children. Des d'aleshores, s'han celebrat en l'autonomia més de 1.800 carreres solidàries en uns 620 centres escolars.

Al llarg de totes les edicions, el professorat ha participat en un total de 36.991 ocasions, després del que molts s'han convertit en fidels participants en coordinar la carrera any rere any, fins a comptabilitzar 522.376 dorsals.

Però els alumnes no només participen en la carrera en els seus col·legis, sinó que també treballen valors de solidaritat, empatia i companyonia al costat dels seus professors a través de tallers de sensibilització.

Gràcies a la carrera, l'alumnat coneix com es vulneren els drets de la infància a tot el món de menuts no poden anar a escola, pateixen desnutrició o han de veure's obligats migrar de forma forçosa.

La carrera solidària ha recaptat en tot aquest temps a la Comunitat un total d'1.164.871 euros (12.587.496 en el conjunt d'Espanya) per a projectes de cooperació en llocs com el Sudan, el Níger, Etiòpia, República Democràtica del Congo, Haití, Síria, la Costa d'Ivori, Sierra Leona o Mali.

En els 18 anys, els xiquets d'aquests col·legis s'han bolcat buscant patrocinadors -familiars i amics que aporten una quantitat per cada quilòmetre que córreguen- que els ha permès aconseguir una gran ajuda per a la infància més vulnerable.

La inscripció a la carrera està en tot moment oberta, ja que depèn de cada centre educatiu triar la data i format en la qual desitja realitzar-se. Per a açò, l'organització anima a visitar el seu web per a conéixer tota la informació o escriure un correu electrònic a 'carrera@savethechildren.org' per a rebre els materials educatius o informació detallada.