Las mejores frases de Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero en 'El hormiguero'

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y Abel Caballero, alcalde de Vigo, visitaron este jueves El hormiguero para charlar con Pablo Motos de multitud de temas, desde su popularidad a los fondos europeos, pasando por los piropos entre los dos.

Ambos políticos contaron con la complicidad del presentador para exponer lo mejor de los lugares que gobiernan, y sus frases más destacadas fueron:

"Pedro Sánchez, tiene un saque importante y no me ha invitado nunca. Una vez comimos en Madrid y me dejó la cuenta", Miguel Ángel Revilla.

"Mi objetivo desde que me eligieron como alcalde fue poner a Vigo en el mapa", Abel Caballero.

"Gracias a El hormiguero me conocen en todos lados, hasta en México", Revilla.

"En Vigo llueve cuando yo digo que lo haga. En 15 años como alcalde nunca ha llovido en la Cabalgata de Reyes, ni lo hará mientras esté yo", Caballero.

“En Vigo llueve cuando yo digo que llueva” #RevillaCaballeroEH pic.twitter.com/bi7KzfklP3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 27, 2022

"La acusación del populismo es lo que dicen siempre los que pierden", Caballero.

"Creo que Alberto Núñez Feijóo es imbatible en Galicia", Revilla.

"Núñez Feijóo no trata bien a Vigo, por eso no nos llevamos bien", Caballero.

"Vigo es mi proyecto y voy a acabar mi vida política en mi ciudad", Caballero.

"De España hay que hablar siempre bien y fuera mucho más", Revilla.

Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero, en 'El hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Creo que, por veteranía, por sentido común, estoy convencido de que no va a pasar nada en el conflicto entre Rusia y Ucrania", Revilla.

"Quiero confiar que tenemos los líderes adecuados para lograrlo", Caballero.

"He mirado en Wikipedia que Abel tiene 75 años -el cántabro 79- y parece mi hijo", Revilla.

"Voy a presentarme a las próximas elecciones y las ganaré, las siguientes también y dentro de 9 años, ya veremos...", Caballero.

"Se está promocionando gracias a mí", Revilla.