Miguel Ángel Revilla: "Yo he venido 26 veces a 'El hormiguero' y Abel Caballero, dos, por eso soy el más popular"

El hormiguero concluyó la semana con un duelo político por todo lo alto. Este jueves acudieron al programa de Antena 3 Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, y Abel Caballero, alcalde de Vigo.

"El culpable de que hoy estéis aquí soy yo", admitió Pablo Motos, que convocó a ambos políticos, aparte de para debatir, para dilucidar cuál de los dos es más popular entre el público.

Pero el cántabro lo tenía claro: "El termómetro es El hormiguero, yo he venido 26 veces y esta es la segunda visita de Abel. Ahí lo tienes". El presentador le contestó: "Mario Casas y tú sois los que más veces habéis venido".

"Cuando fui a México pensé que podría pasear tranquilo por la calle, pero muchos me reconocían. Me sorprendió mucho hasta que me dijeron que era porque me habían visto en este programa", recordó Revilla.

Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"He ido mucho a televisión, más allá de que me critiquen, he colocado a una tierra como Cantabria, que hoy es una autonomía más del estado español que no conocía nadie, y eso ha sido gracias a los programas", reconoció.

El gallego, por su parte, aseguró que "mi objetivo desde que me eligieron como alcalde fue poner a Vigo en el mapa, que ocupara el sitio que le corresponde y fuimos lográndolo".

"Nosotros generamos la Navidad, metimos 2 millones de personas de fuera de Vigo, vino mucha gente de Cantabria. Y cuento una cosa, vamos a tener un avión directo de Cantabria a Vigo con dos vuelos directos a la semana que pone el gobierno de Cantabria", comentó el político vigués.

Y destacó que "vamos a cooperar con eso también los dos, tenemos una relación importante con capacidad de intercambio y un vuelo genera mucha autonomía, voy a reforzarlo para que tengamos más de dos vuelos a la semana”.

Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero, en 'El hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

Uno de los temas que trataron con Motos fue el reparto de los fondos europeos: “Mucha claridad no hay, pero no me quejo del reparto porque no he visto una mano negra a los niveles que lo ve el PP", señaló el cántabro.

Que añadió: "Gobierne quien gobierne, yo no hablo nunca mal de mi país y menos fuera. De España hay que hablar siempre bien y fuera mucho más”. Caballero, por su parte afirmó que “se está haciendo un proceso en un tiempo récord".

"Somos el país que tiene más fondos distribuidos dentro del país. Comparto con Miguel Ángel que fuera somos una piña y tenemos que decir que los fondos europeos son una oportunidad histórica”, aseguró el gallego.

Ambos se repartieron piropos y el alcalde de Vigo admitió entre risas que "entre Miguel Ángel y yo cortamos bastante el bacalao", ya que Revilla le dio el apoyo de sus 44 alcaldes para que el gallego sea el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Para concluir el programa, del que gastaron todo el tiempo sin dar oportunidad a aparecer a las hormigas Trancas y Barrancas o a los experimentos de Marron, El hormiguero emitió unos vídeos donde seguían a ambos invitados a lo largo de un día normal de trabajo.