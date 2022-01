Entrevista | Fernández Mañueco: "Castilla y León tiene mucho que decir en España"

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) preside la Junta de Castilla y León desde 2019 y opta ahora a la reelección, tras la convocatoria de las elecciones anticipadas. El candidato del PP en Castilla y León responde a 20minutos con motivo del comienzo de la campaña electoral en esta Comunidad.

¿En qué situación se encuentra Castilla y León?

Castilla y León, gracias a la vacuna, tiene una situación bastante normalizada. Junto con Galicia y Asturias, lideramos el ranking de vacunación. Nos está permitiendo tener un 90% menos de fallecidos. Siempre hemos buscado el equilibrio entre la protección de la salud, el sistema sanitario y la protección de la economía, y creo que hemos logrado un equilibrio razonable.

¿Se ha percibido en Castilla y León que las elecciones han pasado a tener un perfil nacional?

Son unas elecciones autonómicas y hablamos de los problemas de la gente de Castilla y León, pero es verdad que ahora mismo toda España nos está mirando. También nos jugamos qué papel queremos que juegue Castilla y León en España. Si se prefieren las políticas de Sánchez o las políticas de futuro del PP.

¿Qué quiere usted para Castilla y León?

Quiero un papel de posicionamiento nacional para la Comunidad. Queremos que se nos escuche no solo cuando hablamos de temas específicos de la Comunidad. También en asuntos como educación, en la que tenemos una posición de excelencia. Tenemos también mucho que decir con el compromiso con la familia que tiene nuestra política fiscal. También podemos hablar de la protección del castellano, o posicionarnos sobre cómo hay que cuidar a los mayores de nuestro país. Y otra cosa, en Castilla y León tenemos un posicionamiento de lealtad con España. Defendemos la diversidad de nuestro país, pero también defendemos la unidad de España.

Este viernes ha dado el pistoletazo de salida la campaña electoral en Castilla y León, que se extenderá hasta el próximo 11 de febrero, dos semanas en las que los partidos políticos van a echar el resto ante una cita con las urnas que se va a interpretar en clave nacional. Casado acompaña a Mañueco en la víspera del inicio de la campaña electoral. (ATLAS)

¿No cree que ya se ha rebajado mucho el riesgo secesionista?

Los independentistas, los separatistas, no paran nunca. Hemos visto indultos a cambio de votos. Es bochornoso y nos repugna a todas las personas de Castilla y León.

¿Asume que puede pasar de compartir gobierno con un socio incómodo, Ciudadanos, a otro como Vox, que también lo sería?

No. Yo quiero gobernar en solitario. Y aquí es importante mandar un mensaje de prudencia, porque la mejor manera de perder unas elecciones es pensar que están ganadas porque lo dicen las encuestas. Quiero un mandato claro, me gustaría una movilización sin precedentes para que no haya dudas.

¿Pero por qué un gobierno en solitario?

Busco un respaldo claro, que haya estabilidad política y parlamentaria que permita impulsar la garantía de los servicios públicos, seguir transformando esta tierra y generar oportunidades de futuro para la gente.

¿Hasta qué punto afectan a las exportaciones de carne de Castilla y León las declaraciones del ministro Garzón?

Castilla y León tiene un sector cárnico honesto, responsable y de primer nivel. En todo el sector agropecuario tenemos productos de primer nivel. Tenemos 23 indicaciones geográficas protegidas, todo tipo de carnes. El sector del vacuno cumple los rigurosos estándares medioambientales y de bienestar animal. Garzón hizo unas declaraciones desproporcionadas, injustas. Tiene que ser cesado por muchas razones, porque un ministro de España no tiene que hablar mal de España fuera de nuestro país, pero también por desconocedor de la realidad.

¿Castilla y León es 'España vaciada'?

No, es España de las oportunidades. Tenemos una apuesta clara por garantizar los servicios públicos en todo el territorio, pero también queremos una apuesta por generar oportunidades y proyectos de vida en todos los municipios de Castilla y León, y ahí es fundamental la colaboración y el apoyo al Gobierno de España, que en estos momentos no tenemos.

Declaraciones del candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el tradicional acto de pegada de carteles en Valladolid, donde ha advertido de que el 13F "se decide el futuro de Castilla y León" y ha reclamado una movilización "especial y sin precedentes" ante una situación "también especial". Mañueco pide el voto para el PP en el inicio de la campaña electoral en Catilla y León. (PP)

¿Cómo 'vendería' Castilla y León como destino de interés para el resto de españoles?

Somos una tierra cuya historia está unida a España, que tenemos una riqueza patrimonial como no hay otra y somos una de las comunidades autónomas con patrimonio artístico y con patrimonio natural más relevante, en España y en Europa. Y tenemos unas condiciones para vivir que no hay otro lugar en España. Así lo atestigua la esperanza de vida de nuestra comunidad autónoma. Además, quien quiera invertir en Castilla y León no va a encontrar mejores condiciones que las que tenemos, las que le ofrecemos en Castilla y León para poder invertir, bien si es una empresa grande, si es una pyme o si es un autónomo.

¿Cuál es su plan si es reelegido presidente?

Voy a apostar por garantizar los servicios públicos en todo el territorio: sanidad, educación y servicios sociales. Por otro lado, tenemos una política fiscal moderada y de bajada de impuestos. Queremos apoyar a los autónomos, apostar por que se instalen nuevas empresas en nuestra comunidad autónoma, bien en los modernos parques tecnológicos o bien también en el mundo rural. Hay opciones y posibilidades para todos. Y mantendremos una política comprometida con la familia.

¿Qué posición tiene Castilla y León ante la propuesta de armonización fiscal entre autonomías que estudia el Ministerio de Hacienda?

Cuando el PSOE habla de armonización fiscal, yo lo llamo hachazo fiscal.Lo hemos visto con los autónomos y con otros impuestos. No voy a consentir que se reponga en Castilla yLeón el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos o entre cónyuges. Ya aviso de que no vamos a consentir que nos obliguen a subir el impuesto sobre la renta. Y vamos a defender nuestra autonomía fiscal.

¿Qué armas tiene Castilla y León para frenar esa armonización de impuestos?

Ir a los tribunales o aprobar leyes para defender nuestra autonomía fiscal. Si quieren armonizar impuestos, que lo hagan a la baja. ¿Eso también sería armonizar, no?

En financiación autonómica, Castilla y León comparte intereses con Aragón y Castilla-La Mancha, dos comunidades gobernadas por el PSOE, ¿se entiende con Lambán y Page?

Nos entendemos muy bien. Hemos negociado de forma conjunta los tres gobiernos; hemos abierto la puerta a la Unión Europea para que haya una fiscalidad diferenciada en favor de Soria, de Cuenca y de Teruel. Y le hemos reclamado al Gobierno de España, aunque con escaso éxito, que se reduzcan los costes laborales un 20% para las empresas que ya están y para las nuevas empresas que se instalen.