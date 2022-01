Rock in Rio Global Experience: cartel de lujo y una experiencia a ambos lados del Atlántico

Rock in Rio regresa este 2022 con novedades importantes y con un cartel de lujo en dos eventos celebrados a ambos lados del Atlántico, bajo el nombre Rock in Rio Global Experience!, e incluye dos citas musicales: Lisboa (junio de 2022) y Río de Janeiro (septiembre de 2022).

Este "combo" incluye un pase de fin de semana para la edición de Lisboa (para uno de los fines de semana que elijas) y una entrada de día para la edición de Río de Janeiro (también para el día que elijas), estando disponible desde hoy en Festicket por 199 euros.

"2022 representa el ansiado regreso del Rock in Rio - en Portugal y en Brasil - y es la primera vez que el festival tiene lugar a ambos lados del océano, en el mismo año. Hemos querido marcar el momento con un producto que combina lo que creemos que es fundamental para la recuperación: el turismo y el entretenimiento. Lisboa y Río de Janeiro son dos de los destinos turísticos más deseados del mundo y Rock in Rio es una propuesta de entretenimiento inmejorable, con un cartel de lujo y decenas de horas de diversión. ¿Hay algo mejor que poder vivir todo esto en una sola experiencia?", dice Roberta Medina, vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio.

Además de la posibilidad de vivir, en vivo y en color, las dos ediciones de Rock in Rio, con todos sus atractivos y un cartel inmejorable que incluye nombres como Foo Fighters, Duran Duran, Black Eyed Peas, Post Malone y Anitta (Lisboa), Coldplay, Justin Bieber, Dua Lipa, Iron Maiden y Demi Lovato (Río de Janeiro), esta entrada combinada se presenta como la razón que faltaba para visitar dos de las ciudades que están entre los mayores destinos turísticos del mundo - Lisboa y Río de Janeiro.

Recordamos que en Lisboa, Rock in Rio tiene lugar en el Parque da Bela Vista, los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022. En Río de Janeiro, el festival tiene lugar del 2 al 4 y del 8 al 11 de septiembre de 2022. En las dos Ciudades del Rock, será posible vivir experiencias inolvidables que se complementan y también disfrutar de dos importantes carteles.

Rock in Rio Global Experience ROCK IN RIO

Sobre Rock in Rio Lisboa 2022

La 9ª edición de Rock in Rio Lisboa está prevista para los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022 en el Parque da Bela Vista, con más música y nuevos contenidos. Además del Escenario Mundo, por el que pasarán estrellas como Foo Fighters, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta, Jason Derulo, entre otros, el festival presenta un nuevo concepto de Galp Music Valley cuyos primeros nombres ya están confirmados: Linda Martini, Ney Matogrosso, The Black Mamba, Bárbara Tinoco, IZA, Delfins, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam The Kid, Edu Monteiro, Funk Orquestra y Rebecca. También llegarán novedades a Rock Street, el Escenario Yorn, un nuevo Continente Chef's Garden, una nueva propuesta de Game Square, nuevos contenidos en un Escenario Digital Super Bock aún más grande, nuevos formatos de entretenimiento en el ESC Online Sports Bar, una nueva Noria Pisca Pisca y el regreso del 7Up Slide.

Creyendo que el futuro se construye hoy, Rock in Rio también pretende reforzar, con este regreso al Parque da Bela Vista, su compromiso de ir aún más lejos, lanzando un conjunto de objetivos de sostenibilidad hasta 2030 que pretenden aumentar su impacto positivo en los pilares social, ambiental y económico. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, estos objetivos ya empiezan a cumplirse en las ediciones de 2022 del festival -en Portugal y Brasil- y pretenden, en los próximos años, formar a 100.000 personas, ser basura cero en todas las ediciones del festival (0% de residuos en vertederos), tener cero residuos alimentarios en todas las ediciones, implicar al 100% de los actores en su política de sostenibilidad, ser un evento 100% accesible, inclusivo y plural, y garantizar todas las condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuadas para el 100% de los implicados en la construcción de la Ciudad del Rock.