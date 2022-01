Una "rave poètica" celebrarà l'edició de 2022 del festival Vociferio

La festa serà el dissabte 19 de febrer en la Sala Repuvlicca i servirà de carta de presentació de l'onzena edició del certamen dedicat a la poesia.

Així, la rave oferirà cinc propostes que conjuminen poesia i música electrònica i dos dj. Participaran algunes dels projectes de poesia i electrònica nacionals més interessants com són els gallecs Cintaadhesiva, els catalans Barba Corsini, els madrilenys Elektrosía, els asturians El Velcro, i els castellonencs DJ DOC + Neuraska VJ (més coneguts, en el seu format trio al costat del rapsode Mc Vulcano, com Camí Fondo).

Paraula, música i vídeo per a una 'safe rave', com l'han qualificat els seus organitzadors, els qui afirmen: "Convertirem la Sala Repuvlicca en un espai d'art total del que gaudir amb suficient espai interpersonal com per a garantir la seguretat dels assistents".

Com en tota rave no poden faltar els dj. Acudiran a dj Thorazine, un dels punxadiscos de techno més respectats de la ciutat.