Milloren la seguretat d'un tram de la CV-683 amb alta accidentalitat cap a Oliva

La intervenció en aquest tram ha suposat una inversió de més de 570.000 euros per a ampliar la superfície del vial, amb dos carrils de 3,25 metres i vorals d'un metre, i millorar el traçat de les corbes amb un major ràdio.

Una vegada eliminada la zona de major perillositat, l'àrea de Carreteres té com a objectiu iniciar la redacció del projecte per a escometre la remodelació integral d'aquesta via.

Els treballs, que s'han dut a terme entre els punts quilomètrics 4,350 i 4,600, es van iniciar fa sis mesos a causa dels importants problemes de seguretat per l'elevat trànsit vehicles que suporta, fins a uns 4.000 diaris, especialment durant estiu.

A més, el vial mostrava deficients característiques geomètriques, amb amples de plataforma insuficients i corbes amb un radi molt tancat. Els treballs, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Font d'en Carròs, s'han completat amb millores en el sistema de drenatge i amb la senyalització, abalisament i col·locació de sistemes de contenció de vehicles.