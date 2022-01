Els treballadors del departament de Manises aniran a la vaga indefinida en no arribar a un acord amb la concessionària

Per la seua banda, des de la gerència assenyalen que com a concessió apliquen el conveni de sanitat privada de València i critiquen que els sindicats aprofiten els mesos restants fins a abril de 2023 per a "forçar un conveni i unes condicions laborals que quedaran consolidades a partir de maig de 2023 amb el pas de Manises a la gestió directa".

No obstant açò, el comité d'empresa assegura que la situació laboral de la plantilla és "insostenible" ja que Sanitas és "l'única concessionària sense un conveni propi" i hi ha un "dèficit alarmant" de professionals en totes les categories, que afecta "greument" a la qualitat assistencial dels pacients i provocant situacions d'"estrés laboral i depressió en els treballadors".

Per açò, el comité ha presentat hui per registre d'entrada el document en el qual s'informa a l'empresa de l'inici d'una vaga indefinida. Els servicis mínims que plantegen són els propis d'un diumenge exceptuant dialisis, UHD, i hospital de dia que mantindran la seua activitat.

Així, els servicis d'Hospitalització, Urgències, UCI, Diàlisi, Hospital de Dia, UHD, Paritorio i Nounats realitzaran parades diàries de 12 a 13 hores. A més, el bloc quirúrgic romandrà tancat excepte el quiròfan d'urgències i un per a pacients oncològics i la URPA tindrà un infermer i un TCAE.

Per la seua banda, les consultes externes, centre d'especialitats, radiologia, rehabilitació, subministraments, farmàcia, manteniment, unitat del somni, USCI, informàtica, documentació sanitària i admissió i personal no assistencial romandran tancats. Els centres d'atenció primària romandran tancats i s'estableix el personal d'un diumenge.

El comité ha criticat "la falta de previsió i una deixadesa absoluta" per part de la Gerència de l'Hospital en aquests anys de pandèmia malgrat que des de l'inici de la concessió en 2009 ha aconseguit "beneficis econòmics que reparteix entre els seus inversors, beneficis obtinguts a costa de tindre una plantilla estructural sota mínims a la qual esprem sense cap tipus de pudor a canvi d'un salari que alguns professionals tenen congelat des de fa 13 anys".

ASSITÈNCIA DE QUALITAT

Per la seua banda, la gerència manté que treballa en una situació de "incertesa total" perquè tenen "un compromís de prestar assistència sanitària i d'inversió de 138 milions però una falta de liquidacions des de 2009 no efectuades que impedeix conéixer la rendibilitat del projecte". No obstant açò, afirmen que actuen coordinats amb la Conselleria per a prestar l'assistència sanitària pública "excel·lent, de qualitat i accessible per a tot aquell valencià que ho desitge, evitant decisions no alineades".

A més, mantenen que la seua posició d'aplicar el conveni de sanitat privada de València està "recentment recolzat per la reforma laboral del Govern, que prima els convenis sectorials sobre els propis d'empresa", i la Conselleria de Sanitat està "convenientment informada d'aquesta situació".

Així mateix, afirma que existeix un full de ruta "des de fa mesos per a millorar les condicions laborals amb diverses mesures que s'estan implementant progressivament" amb un impacte de més de 5,5 milions anuals.

Mostra d'açò, assenyalen, és el Pagament del Plus d'Especialitat a Infermeria des de el 1 de març de 2020 que afecta a prop de 450 professionals. També ressalta l'increment salarial en personal facultatiu, el 29% del personal; i l'increment del salari brut anual de 3,5% a tot el personal acollit a conveni, el 65% del personal.

A més, cita la concessió d'un Bonus per consecució d'objectius relacionats amb la millora dels indicadors dels Acords de Gestió, presents en tots els departaments, i per la millora de la qualitat, seguretat i accessibilitat de l'assistència sanitària que prestem, que afecten a un 23% de la plantilla.

De la mateixa manera, ressalta l'11% d'increment en els llocs estructurals des de 2018, passant de 1.544 a 1.768 en 2021, respectivament, i "l'increment de llocs estructurals per a donar cobertura a les diverses onades de la pandèmia, més de 100 en cadascuna d'elles". De la mateixa manera, ressalten altres mesures ja implantades de selecció, formació i desenvolupament i altres "innovadores" en benefici de la qualitat laboral com a flexibilitat horària i plans d'igualtat, programes de Benestar físic i emocional o treball en remot.