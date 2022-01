La Semana de la Moda de París se rinde ante el maquillaje en tonos rosas

La Semana de la Moda de París nos ha mostrado las nuevas propuestas de los grandes diseñadores de Alta Costura para la próxima temporada primavera verano y, según los directores creativos de las distintas firmas, va a ser una época a todo color.

Tras el frío y oscuro invierno, las tonalidades rosas y frescas suelen ir apareciendo, pero, sin embargo, para esta primavera, va a ser el color protagonista de todos los maquillajes. La vivacidad del rosa no solo la hemos visto en las colecciones que acaban de presentar de Alta Costura sino también en la pasarela con las tendencias de la primavera verano 2022 ready to wear.

Desde lo más explosivo y por todo el rostro (al estilo de los años 80) es la propuesta de Caterina Moro. La diseñadora apuesta por un color hiperpigmentado que va desde las mejillas hasta las sienes. Por otro lado, Celia Kritharioti se queda en el lado más girly del espectro, con un look monocolor y delineado blanco.

Desfile de Celia Kritharioti 'Haute Couture collection' 2022. GTRES

Elie Saab apuesta por un color más oscuro y profundo, llegando casi a los tonos tierra y dejando todo el protagonismo a los ojos, mientras que Gretel Z. utiliza el rosa de forma muy sutil en los pómulos y utilizando la técnica del draping, que consiste en contornear el rostro usando el colorete.

Por su parte, Viktor&Rolf se van al lado más atrevido del color con muchos contras y jugando con las tonalidades. Mientras que en los ojos ponen una sombra amarilla, todo el protagonismo se lo llevan las mejillas con un intenso colorete rosa y unos labios en color burdeos.

Desfile de Viktor&Rolf 'Haute Couture Spring Summer 2022'. GTRES

Esta tendencia ya ha llegado al street style y lo han adaptado al día a día, dejando los looks más dramáticos para las pasarelas. Las propuestas se adaptan a cada tipo de persona y van desde los estilos más sutiles hasta los más agresivos.