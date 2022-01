Luces y sombras del Paxlovid: el antiviral oral de Pfizer contra la covid que recomienda la EMA

Cuando a principios de 2020 la covid-19 comenzó a azotar con virulencia buena parte del planeta y los expertos comprendieron la peligrosidad de sus efectos, sus esfuerzos se concentraron en dos vías: desarrollar una vacuna contra la enfermedad y encontrar tratamientos eficaces. Un año después, las primeras ya estaban listas para comenzar campañas masivas de inmunización y los segundos seguían en el punto de mira de los científicos, en busca de uno que realmente funcionara. Ahora, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomienda uno de ellos, el Paxlovid.

Uno de los primeros candidatos como tratamiento contra la covid fue el remdesivir, un antiviral desarrollado para el ébola y aplicable por vía intravenosa que recibió en julio de 2020 la autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea para emplearlo en pacientes con la enfermedad. Con el tiempo han aparecido otros fármacos, como el Paxlovid, de Pfizer, del que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 10 de enero la adquisición de 344.000 dosis.

El Paxlovid, que ha conseguido la autorización de comercialización condicional de la EMA, es un preparado basado en la combinación de dos antivirales que se administran por vía oral, el nirmatrelvir y el ritonavir, y que evita el 89% de los ingresos y los fallecimientos. Sin embargo, este medicamento puede causar graves efectos en la salud del paciente al combinarse con otros fármacos de gran uso, según alertó la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense, tras conceder el permiso para el uso de urgencia a este compuesto.

¿Cómo funciona?

El fármaco de Pfizer, que se convierte en el primer antiviral oral en la Unión Europea para tratar la covid-19, actúa cuando la infección ya se ha producido y provoca que, al copiarse, el SARS-CoV-2 cometa tantos fallos que deje de ser viable. "Paxlovid intenta impedir que, una vez que el virus ha entrado en la célula, se replique de forma eficaz", detalla Julián Olalla, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

"Paxlovid intenta impedir que, una vez que el virus ha entrado en la célula, se replique de forma eficaz"

En concreto, el nirmatrelvir actúa como un inhibidor de la actividad de una enzima del SARS-CoV-2, la proteasa. Así, impide que las proteínas "gigantescas" que componen el genoma del virus se corten en los lugares correctos para producir otras más pequeñas y este pueda replicarse adecuadamente, según explica Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo.

Por su parte, el ritonavir suprime una enzima hepática llamada CYP3A, encargada de metabolizar muchos medicamentos, y permite que el nirmatrelvir se degrade más lentamente y permanezca más tiempo en concentraciones altas en el organismo. De hecho, es un fármaco utilizado durante muchos años como estimulante en los tratamientos contra el VIH.

¿Qué contraindicaciones presenta?

Uno de los principales inconvenientes del Paxlovid son las posibles interacciones con otros medicamentos consumidos por el paciente, que pueden derivar en problemas de salud "graves y potencialmente mortales", según la FDA. Esto se debe a que la acción del ritonavir como inhibidor de la CYP3A puede causar un aumento de las concentraciones de otros fármacos metabolizados también por esta enzima.

Los medicamentos que presentan riesgos de interacción con el Paxlovid son usados en gran medida por personas en riesgo de sufrir una covid grave, como anticoagulantes, antiepilépticos, fármacos para la arritmia, para la tensión y el colesterol altos y también contra la depresión y ansiedad. A la lista se añaden tratamientos inmunosupresores, contra el VIH, el cáncer y la disfunción eréctil, entre otros. En caso de producirse esta interferencia, los síntomas variarán según la medicación del paciente.

Además, si el paciente se encuentra en tratamiento con inductores de la enzima CYP3A, el efecto del Paxlovid puede reducirse y es posible desarrollar una resistencia al viral.

"Esto es predecible. No van a ser efectos adversos que el médico no puede prever"

No obstante, Olalla hace un llamamiento a la tranquilidad: "Esto es predecible. No van a ser efectos adversos que el médico no puede prever. Hay aplicaciones online que permiten introducir qué medicación vas a recetar, cuál toma el paciente y ver si es una interacción que no tiene ninguna relevancia clínica, que hay que vigilar o si es una interacción prohibida. No es imprevisible. Se puede chequear antes".

¿Cuál es la pauta de administración y para quién está recomendado?

Además de su elevada eficacia, una de las principales ventajas del Paxlovid frente a otros medicamentos contra la covid es que se administra por vía oral. El paciente debe comenzar el tratamiento "tan pronto como sea posible" después del diagnóstico de la enfermedad y dentro de los cinco primeros días tras la aparición de los síntomas.

En cuanto a la pauta, se administra en forma de tres pastillas por toma (dos de nirmatrelvir y uno de ritonavir) injeridas conjuntamente cada doce horas durante cinco días. El tratamiento no puede exceder esta duración, debe ser prescrito por una persona autorizada y no ha de emplearse de manera profiláctica, esto es, para prevenir la enfermedad.

"Se recomienda para gente en la que es previsible que la covid-19 vaya mal, como pacientes inmunosuprimidos, con afecciones pulmonares graves..."

El fármaco puede recetarse a adultos y niños mayores de 12 años que pesen más de 40 kilos. Ahora bien, los personas más susceptibles de recibirlo son aquellas con "alto riesgo" de desarrollar la enfermedad de manera grave, según la FDA. "Gente en la que es previsible que la covid-19 vaya mal, como pacientes inmunosuprimidos, con afecciones pulmonares graves, con síndrome de down a determinadas edades, grandes obesos...", apunta Olalla. Además, se desaconseja en embarazadas y lactantes.

El molnupiravir, de Merck

Además del Paxlovid, existe otro antiviral oral contra la covid-19 que ha concentrado la atención de los expertos y los medios en los últimos meses: el Lagevrio, de Merck. Su compuesto activo es el molnupiravir, debe tomarse cada doce horas durante cinco días en dosis de 800 miligramos y la EMA autorizó su posible uso de emergencia el pasado 19 de noviembre.

Su funcionamiento es similar al del Paxlovid, ya que también inhibe enzimas clave de la replicación del SARS-CoV-2, con lo que frena la actividad del virus. En un principio, los resultados de este fármaco -presentados antes que los del de Pfizer- fueron muy esperanzadores. Sin embargo, nuevos datos rebajaron después las expectativas, al reducir su eficacia al 50%.