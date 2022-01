EPA.-La CEV creu que es confirma la "progressiva normalització", encara que la taxa d'atur està per damunt de la mitjana

En aquest sentit, apunten que "les trajectòries mostren que la Comunitat està recuperant progressivament el seu dinamisme i que les diferències en avanç d'ocupació i reducció de l'atur en relació amb la mitjana nacional disminueixen". No obstant açò, "la taxa d'atur se situa en el 14,39 %; 1,06 punts per damunt de la mitjana nacional", assenyalen.

La patronal fa notar que durant l'últim trimestre de l'any l'ocupació agregada ha avançat a la Comunitat per damunt de la mitjana nacional, i el nombre d'aturats ha descendit en major mesura que la mitjana d'Espanya. Tot açò en un context en el qual el nombre d'actius a la Comunitat ha baixat, però amb menor intensitat que en la mitjana nacional.

D'octubre a desembre el nombre de persones ocupades a la Comunitat va pujar en 32.300 persones. Aquest avanç en l'ocupació equival a una pujada trimestral de l'1,55 %; 0,78 punts percentuals per damunt de la mitjana nacional. No obstant açò, precisen, "l'evolució per sectors i per províncies segueix sent heterogènia i les diferències pel que fa a la mitjana nacional són notables".

En taxa trimestral, els sectors alacantins de la construcció i la indústria han mostrat un gran dinamisme, que contrasta amb les caigudes d'ocupació d'aquests sectors en la província de Castelló. Per contra, els avanços en l'ocupació del sector agrícola castellonenc (únic sector que creix en ocupació en la província de Castelló), no han pogut compensar la pitjor evolució del sector agrícola a les províncies de València i Alacant ni el deteriorament generalitzat en l'ocupació de la província de Castelló.

A més, l'ocupació en el sector industrial "avança amb major dinamisme que en mitjana nacional i, al contrari de l'ocorregut en el conjunt d'Espanya, en el sector de la construcció de la Comunitat l'ocupació també ha avançat".

El macrosector servicis, gràcies al dinamisme de la província de València, registra un avanç en l'ocupació molt superior al del conjunt del país. Aquest avanç en l'ocupació del sector terciari en la província de València contrasta amb les caigudes en l'ocupació de les altres dos províncies i, sens dubte, està relacionat amb l'intens avanç de l'ocupació pública en la província de València.

Per tipus d'ocupador, l'ocupació va avançar durant el quart trimestre a la Comunitat en 17.700 persones en el sector públic i en 14.700 persones en el privat. En el conjunt de l'any, l'ocupació pública ha avançat a la Comunitat en 62.700 persones (el 65% de l'augment de l'ocupació pública en el conjunt d'Espanya), i el privat en 19.300 persones (el 2,6% del total nacional).

Quant a l'evolució de l'atur, en termes generals, el descens de 12.500 actius ha facilitat, al costat del major dinamisme de l'economia real, la reducció del nombre de persones parades. La parada descendeix a la Comunitat en 44.800 persones, que equivalen a un descens de l'11,19% en taxa trimestral; 2,03 punts per damunt de la mitjana nacional.

Aquesta baixada s'ha produït, excepte en el sector agrícola, en la resta dels sectors, així com en el col·lectiu "sense ocupació anterior", on 26.000 persones residents a la Comunitat han trobat ocupació. En termes relatius i en taxa trimestral destaca la intensa baixada en el sector servicis (13,80%) i, a més distància, en construcció (9,09%) i en indústria (6,44%). Les baixades de l'atur en aquests sectors són més intenses que en mitjana nacional, però, igual que en l'evolució de l'ocupació, no es produeixen de forma homogènia a nivell provincial.

El descens de la desocupació en indústria contrasta amb la pujada de l'atur en mitjana nacional, i se sustenta sobre la intensa baixada de la desocupació en les branques manufactureras de la província de València. Per contra, la forta pujada del nombre d'aturats en el sector agrícola d'aquesta província no ha pogut ser compensada per les baixades de la parada agrícola en les províncies de Castelló i Alacant, conclouen.