Candela Saus, la primera actriu trans a protagonitzar una obra teatral en La Nau de la UV

Aquest és el tret d'eixida a un programa que pretén reflexionar durant tres mesos sobre "les dones en els marges" sota el lema 'Otras', segons ha explicat la institució acadèmica en un comunicat.

'La crítica', amb text i direcció de Jerónimo Cornelles, es representarà els dies 2 i 3 de febrer. Protagonitzada per l'actriu valenciana trans Candela Saus, el contingut de l'obra prové en gran part de les experiències personals de Candela.

Es tracta d'un thriller que pren com a excusa una entrevista laboral per a parlar de la corrupció, la submissió o la hipocresia del sistema, i evidenciar així mateix la violència masclista multiplicada per mil que pateixen les dones transsexual. En 2022, s'estrena aquesta tercera part de la 'Trilogia de la por' composta per 'Desde el infierno' (2017) i 'Threesome' (2020).

Tots els espectacles començaran a les 19 hores, en la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau. A més, cada dimecres hi haurà un col·loqui amb la companyia en acabar l'obra. En el cas de 'La crítica', participarà també 'diversitats', la iniciativa d'igualtat en la diversitat de la Universitat de València.

'La crítica' serà el primer dels huit espectacles programats entre febrer i abril, juntament amb el Festival Dansa València (del 4 al 8 d'abril) i la Mostra de Teatre Universitari que enguany celebrarà la seua 25 aniversari, del 27 d'abril al 13 juny.

"REIVINDICAR LA IGUALDADD EN LA DIVERSITAT"

La directora de l'Aula d'Arts Escèniques de la Universitat de València, la professora Laura Monrós, ha subratllat l'objectiu de "reflexionar i reivindicar la igualtat en la diversitat a partir de les experiències personals de les protagonistes i del seu reflex en la dansa i la dramatúrgia, tant clàssica com a contemporània".

"Els marges, on han sigut condemnades a viure moltíssimes dones al llarg de la història, és el que ens preocupa: a nivell de gènere, social i fins i tot d'accés al coneixement", ha assenyalat.

'DRAPS BRUTS', 'MEDEA' I 'DANCE IS MY HEROINE'

Continuant amb aquest fil, els dies 9 i 10 de febrer, INTRAT-Cía. Danza portarà a l'escenari 'Draps bruts', un espectacle que posa de manifest, davant un juí peculiar, la lluita de la dona per a posicionar-se dins d'una societat merament patriarcal.

Komos Compañía Teatral tornarà a la Nau amb una revisió del clàssic d'Eurípides 'Medea', els dies 15, 16 i 17; i 'Dance is my heroine', un espectacle de dansa de Cristina Gómez, tancarà el mes de febrer (dies 23 i 24).

MARÇ, MES DE LES DONES

El mes de març començarà amb un espectacle especialment dirigit el públic universitari més jove, 'Spoiler Alert', que representarà La Lola Boreal els dies 2 i 3, amb direcció d'Aurora Diago. En aquesta obra es qüestionen les realitats de dos generacions: la Generació I, o mil·lennistes, marcada per l'inici de la digitalització; i la Generació Z, o centenials, nadius digitals acostumats a continguts infinits i immediats. En aquest context, els actors i les actrius furgaran per a mostrar les inquietuds reals de la joventut i la seua dependència social.

Rotunda serà l'obra per als dies 9 i 10, 'Marina', de Teresa Balló i Alejandra Garrido, que posarà en evidència la violència social contra les dones a partir de la història de la protagonista: alcohòlica i, per tant, sense drets. Sense dret a integrar-se en la societat, a fer-se amb la custòdia de la seua filla o a trobar treball, fins a arribar a una situació realment extrema.

Victoria Salvador és la directora de 'L'inesperat', de Fabrice Melquiot, a càrrec d'Inesperades Teatre els dies 23 i 24. Un espectacle íntim en el qual la protagonista, representada per tres actrius, aprofundirà, mitjançant el monòleg, en els seus sentiments després de perdre al seu amor.

Clausurarà el mes un clàssic, una de les comèdies més famoses de Shakespeare, 'Como gustéis', els dies 30 i 31, protagonitzada per Rosalinda, una dona bandejada de la cort que es disfressa d'home per a sobreviure en l'exterior. Una història d'amor en moltes de les seues formes; una història d'alliberament; i una obra sobre la mateixa naturalesa del teatre que interpretarà Teada amb direcció d'Amanda Harris.