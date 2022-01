Sara Sálamo, "muy enfadada" con que nadie le enseñara a "usar las tetas" tras el embarazo

Sara Sálamo, a sus recién cumplidos 30 años, ya es madre de dos niños, Theo y Piero. Muy activa en redes, suele desmentir la imagen tan edulcorada que muchos dan al embarazo, algo que también ha decidido sacar como tema durante su intervención en el pódcast de Estirando el chicle.

La actriz se convertía en madre primeriza el 11 de julio de 2019. Antes incluso de llegar a tenerlo en brazos, la intérprete fue narrando sus anécdotas, tanto las más simpáticas como las más dolorosas, atravesadas en todo el proceso.

"Cuando estás embarazada, todavía la tripa es dura y la tela cae de cierta forma. Pero cuando se va el niño, se te queda la misma barriga, pero eso es blando", ha comentado la intérprete.

Y tan cansada de la desinformación, ha decidido exponer su denuncia sin pelos en la lengua: "Entonces, la ropa, sienta todo fatal. Sumado al chute hormonal que estás totalmente desquiciada, o yo estuve totalmente desquiciada... Estaba muy enfadada con que nadie me hubiera explicado eso".

"Y con haber estado en clase millones de años y que me explicaran cómo funciona el intestino y no me enseñaran a usar las tetas, por ejemplo. Porque para dar de mamar hay posturas con nombre: postura de rugby, a caballito... Tienes que vaciar los cuatro cuadrantes para que no te dé mastitis, para que no te suba la fiebre...", ha expresado.

Esquivando los ataques machistas recibidos día sí y día también, en especial, sobre la lactancia a sus hijos, la actriz ha lanzado una reflexión: "¿En qué momento el intestino va solo y te lo explican y esto, que tienes que saber usarlo, no te explican nada?".