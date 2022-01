El PSPV celebrarà els seus congressos comarcals entre el 6 de març i el 3 d'abril i els locals abans del 30 d'abril

Així es reflecteix en el calendari presentat aquest dijous pel secretari d'Organització, José Muñoz, i els seus homòlegs en les províncies i comarques, reunits telemàticament per a tancar les dates de celebració d'aquestes cites en les agrupacions.

En concret, en l'àmbit comarcal, la presentació de precandidatures tindrà lloc el dimecres 9 de febrer, la jornada de votació de primera volta i assemblees serà el diumenge 27 de febrer i els congressos, entre el 6 de març i el 3 d'abril.

Les agrupacions locals, per la seua banda, celebraran les seues assemblees després dels congressos comarcals i tenen de termini per a fer-ho fins al 30 d'abril, com va establir la direcció federal del partit.

Es tracta d'uns congressos "fonamentals per a acostar la ciutadania les polítiques de progrés". "El socialisme valencià sempre ha estat en la defensa del comarcalisme i de les institucions de proximitat, i aquests processos són molt importants per a nosaltres com a federació valenciana pel profund arrelament comarcalista que ens caracteritza", destaca Muñoz en un comunicat, a més de ressaltar la "centralitat" de l'estructura comarcal.

Aquestes són les agrupacions més properes a la ciutadania i "fonamentals per a acostar l'acció de Govern a les persones, com s'ha demostrat especialment durant la pandèmia". Ara, el socialisme valencià continua amb la renovació de les seues estructures amb aquests processos, que serviran per a "seguir enfortint el partit i consolidant un projecte d'unitat i obertura que responga les necessitats reals dels valencians".