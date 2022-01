Els joves valoren més que abans de la pandèmia el temps de desconnexió d'internet i xarxes socials

Així es desprèn del baròmetre 'Jóvenes y tecnología en la Comunitat Valenciana. Trabajos, estudios y prácticas en la incertidumbre pandémica', realitzat pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la FAD a través de 400 entrevistes a joves valencians al maig de 2021, detalla la Generalitat.

L'estudi, presentat pel director general Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Martí, amb Stribor Kuric, investigador del Centre Reina Sofia i un dels autors de l'informe, conclou que la joventut valenciana té una visió més positiva de les tecnologies que la mitjana del conjunt d'Espanya, ja que consideren que millora la qualitat de vida de les persones amb una valoració d'un 7,13 sobre 10 enfront del 6,73 nacional.

En aquesta línia, els joves enquestats destaquen aspectes de la tecnologia que tenen a veure amb la innovació (42,5%), el futur (40,8%) i el progrés (40,8%) i valoren amb una puntuació de 6,68 sobre 10 la participació social i política que els permet el seu ús.

Respecte a la valoració de la formació durant la pandèmia, el 51,1% indica que la seua experiència amb l'educació online va ser bona o molt bona, enfront del 12,5% que la valora com a roïna o molt roïna.

La majoria, un 64,3%, considera que no ha tingut dificultats per a accedir als recursos necessaris per a afrontar les classes online. Aquesta dada suposa un augment respecte a la mitjana nacional que se situa en el 56,4%.

Destaquen els mateixos inconvenients de la formació online respecte al conjunt de la joventut espanyola, com la falta de preparació del professorat (30,9%), la falta de concentració o la impossibilitat de realitzar parts de l'estudi a casa, amb un 26,5% i un 20,6%, respectivament.

Sobre el teletreball, el 70,2% manifesta haver tingut una bona experiència: 49,1% la qualifica com a bona i un 21,1% molt bona. Prop del del 5% la definiria com a roïna o molt roïna.

En menor mesura que en la resta del país, la joventut de la Comunitat asseynala que a casa no tenen un espai adequat per a treballar (7%) i al voltant del 40% afirma com a avantatges que el teletreball evita desplaçaments innecessaris i és més còmode.

EL 40% APOSTA PER CLASSES I TREBALL DES DE CASA

Quant al futur en educació i en teletreball, a quatre de cada deu joves valencians els agradaria que fora mixta, de manera que la distribució online i presencial fora a parts iguals.

Segons l'estudi, la joventut valenciana accedeix a la tecnologia a través del 'smartphone' en un 86%, per davant de l'ordinador portàtil amb un 64,8%. Un poc menys que la mitjana nacional, també usen el rellotge o polsera intel·ligent, la tablet i els llibres tecnològics.

La utilització d'aplicacions de missatgeria instantània (76,3%), l'hàbit d'escoltar música (72,5), el visionat de pel·lícules o sèries (70%) o el seguiment de publicacions, vídeos i directes de creadors de continguts (62,8%) són les activitats més freqüents.

Finalment, un 69,8% percep el seu nivell de competències digitals com a alt o molt alt, enfront del 71% de la mitjana nacional, i la majoria considera que té més habilitats que els seus progenitors (84%) i que el professorat (64%).

Els baròmetres TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) pretenen revisar periòdicament les dades que ajuden a entendre de millor manera les relacions d'adolescents i jóvens de 15 a 29 anys amb l'àmbit tecnològic i digital. En aquest cas, el focus d'atenció s'ha centrat en els joves de la Comunitat.