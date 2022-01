Arturo Pérez-Reverte explica la verdadera razón por la que dejó TVE tras más de 20 años de reportero

Aunque el escritor Arturo Pérez-Reverte sea actualmente más conocido por sus novelas y sus numerosas polémicas en Twitter, lo cierto es que gran parte de su carrera transcurrió como reportero para Televisión Española.

Sin embargo, y tras más de 20 años de labor ante las cámaras cubriendo diversos conflictos, el periodista decidió abandonar su puesto con la conocida frase "que os den morcilla". La hipótesis que más se ha barajado durante estos últimos años era que el cartagenero se enteró de que se le pretendía “abrir expediente por justificar gastos en zonas de guerra con facturas falsas”.

Esta sospecha se sostenía por algunos fragmentos de su libro Territorio Comanche, en el que habla de su experiencia como reportero de guerra y que escribió cuatro años después de su primer gran éxito literario, La tabla de Flandes. Ahora, en una entrevista para el periódico El Mundo, ha querido dar nuevos detalles sobre el suceso y explicar las verdaderas razones que provocaron su despedida.

👤 Entrevista a Arturo Pérez-Reverte, escritor



"Me educaron más como mediterráneo que como español" https://t.co/fNJwRg1yGH — EL MUNDO (@elmundoes) January 24, 2022

"Coincidió mi fatiga del periodismo con mi éxito como novelista, y yo pude adelantar mi jubilación gracias a que la literatura me dio una independencia económica que no había tenido sin ella. Mi éxito como novelista me permitió irme antes del periodismo", ha explicado.

Por ello, ha querido aclarar que, en contra de lo que se piensa, no tiene una mala relación con la televisión pública: "Yo no me fui por tener problemas, yo nunca tuve problemas con TVE. Con Territorio Comanche se montó un follón, pero yo ya me iba, no me fui por eso".