Paz Padilla desoye a la cúpula de 'Sálvame' y deja su futuro en el aire tras 'huir' por la bronca con Belén Esteban

Paz Padilla vive sus momentos más tensos desde que es presentadora de Sálvame. La gaditana, que el pasado día 20 abandonó el programa tras un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban a cuenta de sus palabras sobre las vacunas para combatir el coronavirus, parece que, de momento, no tiene pensado volver.

Así lo asegura la revista Lecturas, que informa que la humorista está desoyendo a la cúpula del programa y sus peticiones para que regrese.

Es decir, desde que ocurrió el choque, no se ha vuelto a ver a la actriz en los estudios de Mediaset. Y, según la misma información, no parece que eso vaya a suceder en un futuro cercano.

"Los responsables de La Fábrica de la Tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese a su puesto", cuenta la publicación. Sin embargo, Paz no ha tomado aún ninguna decisión al respecto, y ya se especula con que eso podría significar su marcha definitiva del programa.

Sin embargo, ya se sabe cómo funciona el universo Sálvame y la gaditana podría reaparecer en cualquier momento.

Paz Padilla se niega a volver a sálvame, pese a las peticiones de la cúpula (vía Revista Lecturas nº3645) pic.twitter.com/6VAmk1RHsg — A 👀 (@Srtacotilleo) January 26, 2022

Fuerte bronca

Todo comenzó con la ex de Jesulín tratando de ser suave y amigable: "Te respeto, pero es verdad que me pareció innecesario tu mensaje. Yo lo que he dicho lo sigo pensando igual". Pese a ese inicio, a la gaditana se le notaba cierta tensión, una calma que precedía a la tempestad absoluta.

"Hemos sido víctimas de los haters. Yo estuve hablando con Igartiburu y María del Monte sobre que Obregón no podía dar las campanadas, lo cual me dio mucha pena. Estábamos hablando de cómo ella se había infectado y tal. Fue una conversación de mucho tiempo. Extrajeron un trocito en la que yo explicaba que no entendía el que, estando vacunada, te infectaras. Me lo preguntaba María del Monte", comenzó a explicar Paz Padilla.

"Entonces yo decía que, aunque tuvieras las vacunas, no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. No he dicho ninguna barbaridad. Por mucho que tengas las vacunas, yo decía que la gente no se relajara por el hecho de que tuviera pasaporte Covid. No soy negacionista ni antivacunas. De hecho, en la misma conversación lo digo", quiso zanjar el asunto la cómica. Pero nada más lejos de la realidad.

"No me creo lo que me estás diciendo. Te respeto, pero no me lo creo. Creo que has metido la pata hasta dentro, y no sabes cómo cambiarlo. Pero no quiero una guerra contigo", respondió Belén.

Tras el momento de tensión, las dos regresaron al plató principal a seguir con el programa, pero Paz Padilla no quería dar todo por terminado y siguió preguntando hasta que Belén estalló.

"Yo sinceramente creo que Paz no cree en la vacuna", dijo la de Paracuellos. "Porque tú lo digas, ¿no?", respondió la humorista ante esta afirmación y le ha pedido explicaciones alegando que ella se había metido en ese problema.

"¡Oye, mira, la que te has metido eres tú haciendo ese vídeo! A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema", explotó Belén Esteban, provocando que la presentadora se quitara el micrófono y abandonara el plató diciendo: "Paso".