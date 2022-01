Condemnat a 2 anys de presó l'exdirector de Marina d'Or Jesús Ger per la mort d'una menor en una piscina

El Jutjat penal número 3 de Castelló ha condemnat a dos anys de presó a l'exdirector de Marina d'Or en 2015, Jesús Ger, per la mort d'una menor de 16 anys que es va ofegar en una piscina del complex hoteler després que se li quedara atrapat un braç a l'interior d'un orifici de succió d'aigua.

La sentència, que inclou l'atenuant de dilacions indegudes, condemna a l'acusat per un delicte d'homicidi per imprudència, en considerar que era en última instància el responsable que les mesures de seguretat es veren del tot complides, l'encarregat de donar les directrius adequades als seus empleats i l'encarregat de vetlar per la seguretat de tots els usuaris en les seues instal·lacions.

A més, el jutjat condemna a penes d'entre any i mig i dos anys de presó a altres cinc empleats -l'encarregat de recursos humans, el responsable de departament d'enginyeria, el responsable de lampisteria i dos tècnics del balneari- pel mateix delicte.

Els condemnats hauran d'indemnitzar de forma conjunta i solidària a la família de la víctima amb 180.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

Els fets van succeir el 4 d'abril de 2015, quan una menor de 16 anys caminava seguida per dos germans per l'interior del pas principal de la piscina del Balneari d'Aigua Marina del complex hoteler Marina D'Or, quan es va submergir per davall de la làmina d'aigua i va quedar el seu braç dret atrapat a l'interior d'un orifici de succió d'aigua existent en la paret de la piscina, la boca de la qual es trobava desprotegida, sense comptar amb una reixeta protectora ni amb una creuera en el seu interior o mesura de seguretat que impedira que qualsevol usuari introduïra alguna part del seu cos a l'interior d'aquest tub.

En passar al costat del lloc on la xica havia quedat submergida, els seus germans van intentar ajudar-la i, després de demanar ajuda, van acudir diversos socorristes que van tractar de traure-la de sota l'aigua, encara que no ho van aconseguir, fins que, per indicació del coordinador del personal del balneari i socorristes, van parar el funcionament de la bomba de succió connectada a l'orifici on havia quedat atrapada la menor i va ser possible extraure el braç de l'orifici de succió i traure-la de l'aigua.

Per a aleshores, la xica havia romàs massa temps sota l'aigua, i havia mort per ofegament. Una vegada fora de l'aigua, els intents de reanimació van ser infructuosos.

La sentència indica que en el moment en el qual es va produir el sinistre no existia reixeta de protecció en el conducte d'aspiració de la bomba on va tindre lloc l'atrapament; no hi havia un pla de manteniment preventiu de les reixetes i que el risc d'atrapament en el conducte d'aspiració d'una bomba en cas d'introduir-se alguna part del cos era un risc "cert i conegut que podria haver-se evitat".