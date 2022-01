El PSPV exigeix penalitzar l'assetjament a dones que acudeixen a clíniques per a avortar

En aquesta línia, les mocions instaran les administracions locals a impulsar programes d'educació sexual i prevenció d'embarassos no desitjats, a més d'implantar mesures per a impedir la fustigació, la coacció i l'assetjament contra la llibertat de les dones per a decidir sobre la seua maternitat.

"L'assetjament d'uns pocs intolerants no impediran que consolidem els avanços que s'han produït aquests últims anys en matèria d'igualtat", reivindica la sotssecretària general i d'Igualtat del PSPV, Ana Domínguez, advertint que els socialistes no donaran "un pas arrere en l'exercici de les llibertats que tant ha costat aconseguir".

Al seu juí, és fonamental seguir dient alt i clar que els drets sexuals i reproductius són drets humans. Així ho estableix el Conveni Europeu de Drets Humans i la Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona, que insta a garantir l'accés universal a una pràctica segura i legal de l'avortament respectant la llibertat, la intimitat i la millor atenció sanitària possible.

"Enfront d'una extrema dreta que ens vol fer retrocedir a èpoques fosques, és més necessària que mai l'adopció de mesures contundents per a evitar l'assetjament i enderrocament contra les decisions de dones lliures", assevera la socialista, per a insistir que "no hi haurà igualtat real mentre seguisca havent-hi dones assetjades pel fet de ser-ho o per exercir els seus drets".