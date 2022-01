Compromís recrimina al Govern la falta de mesures de conciliació en la reforma laboral

"Naix òrfena d'aspectes tan importants i fonamentals com la reforma de la jornada laboral de 32 hores, sense que tampoc incloga cap avanç per a facilitar-la", assegura en un comunicat la seua portaveu adjunta en Les Corts Mònica Álvaro.

És més, "també es va anunciar la Llei del Temps, que havia de servir per a conciliar i, a hores d'ara, encara no està acabada". El senador de Compromís, Carles Mulet, ja va preguntar sobre aquest tema perquè "havia d'estar per a 2021 i ja estem en 2022".

Paral·lelament, la coalició troba a faltar que la reforma laboral tinga en compte les conclusions de la Comissió d'Usos del Temps celebrada en el Congrés, ja que al seu juí hauria sigut una bona aportació a l'hora de desenvolupar alguns aspectes relacionats amb la conciliació.