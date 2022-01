CVirus.- Barceló preveu que la sisena onada comence a baixar en entrar en altiplà tot i que no al mateix ritme que puja

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha destacat aquest dijous que la Comunitat Valenciana ha entrat en la fase d'altiplà d'aquesta sisena onada i sobre aquest tema ha explicat que cal esperar a comprovar com acaba aquesta setmana i la vinent per a confirmar que "s'entra en la línia descendent" de transmissió, encara que "probablement no serà al mateix ritme que pugem".