Puig: "Farem tots els esforços necessaris perquè Ford romanga a la Comunitat Valenciana"

Puig, en roda de premsa, s'ha referit així a la reunió que hui mantindrà el comité d'empresa a Colonia (Alemanya) amb la direcció de la multinacional per a presentar la seua proposta d'acord, que passa per una congelació salarial per a tractar de tancar un pacte d'electrificació per a la fàbrica valenciana.

Aquesta entrevista es produeix a dos dies que es tanque el termini perquè la fàbrica valenciana present una proposta a la firma que assegure la producció de models elèctrics des de 2025 i garantisca el treball en la planta en els pròxims 15 anys.

Sobre aquest tema, Puig ha recalcat que Ford és "una empresa molt important" per a la Comunitat valenciana, que ha sigut "tractor per a creació d'un cluster molt potent de l'automòbil". No obstant açò, ha assenyalat que aquesta indústria "viu una crisi molt greu més enllà de la pandèmia pels proveïdors", que venia d'abans per la seua adaptació a l'electrificació.

En eixe sentit, ha recalcat que "la Generalitat ha fet i farà tots els esforços necessaris perquè Ford es mantinga en Comunitat" i ha destacat que la planta d'Almussafes és "la més competitiva a Europa". Per açò, confia que la decisió de la multinacional s'adopte per "paràmetres de caràcter econòmic i no d'un altre" tipus.

"Confiem en la proposta de l'empresa d'ací, dels sindicats, és una proposta solvent per a mantindre llocs de treball i a aquesta empresa tractora a la Comunitat Valenciana", ha assegurat.