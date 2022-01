Galiana creu que hi ha solucions tècniques per a posar aforaments en les 'mascletaes', encara que "no hi ha res decidit"

Així ho ha exposat als periodistes abans del ple municipal de febrer, sobre si es descarta la celebració de 'mascletaes' en les festes de març amb aforament, davant la situació de la sisena onada.

Galiana ha posat l'accent que "ara mateix no es descarta res" com ha dit reiteradament l'alcalde Joan Ribó i ha establit la pròpia JCF. "Estem parlant de màxims", ha recalcat, donat "sempre és més fàcil reduir que ampliar" en una contractació.

Després de garantir que compliran el que decidisca Sanitat, a l'espera d'una reunió, ha reconegut que amb la incidència acumulada actual en la ciutat "potser no és el moment" de celebrar 'mascletaes', encara que ha remarcat que hi ha "solucions tècniques" que s'han establit en ciutats com Madrid. "Veurem com evoluciona la pandèmia i les autoritats diran què es pot i què no", ha afegit.

Dit açò, el president de JCF ha assenyalat que altres esdeveniments a l'aire lliure no tenen "cap problema" per a reunir a gran quantitat de públic, com els camps de futbol on "s'ajunten milers de persones". Ha advocat així per equiparar els esdeveniments fallers a la resta d'activitats ciutadanes perquè "les Falles no són una illa ni es comporten de forma diferent".

Al contrari, ha defès el comportament dels fallers durant les festes del setembre passat, ja que es van formar en matèria COVID i van establir un coordinador en cada casal.

OFRENA

Sobre la celebració de l'Ofrena, preguntat per si afecta el retard en la finalització de les obres de peatonalització de la plaça de la Reina, Galiana ha remarcat que eixe no és el problema perquè ja eren coneixedors de l'afectació. Ha assegurat així que en qualsevol cas caldrà estudiar recorreguts alternatius, insistint que analitzaran les condicions que marque Sanitat per a veure si la desfilada serà igual que al setembre.