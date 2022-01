Cvirus.- Puig, contra la 'cacerolada' pel passaport: "És difícil digerir que les persones actuen amb eixa virulència"

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació en ser preguntat per aquesta 'cacerolada' després de la reunió de la Taula Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19.

El president ha manifestat que les vacunes han salvat milions de vides en la història de la humanitat i també les dirigides contra la Covid-19.

"El nostre estat de dret -ha agregat- permet actualment que hi haja persones que no vullguen vacunar-se. Èticament em pareix que és més dubtós que tinguen dret a mantindre eixa actitud agressiva contra el que és l'avanç d'aquesta societat per a la superació de la pandèmia".

El passaport, ha conclòs, ha fet que més de 132.000 persones que no pensaven vacunar-se a la Comunitat, es vacunaren: "Només per açò ja mereix la pena", ha subratllat.