Creen un gel hidroalcohòlic luminescent per a mans que permet monitoritzar la qualitat de la desinfecció

La solució creada pel NTC-UPV incorpora partícules luminescents totalment segures, que permeten reconéixer de manera visual i intuïtiva mitjançant un llum de llum ultraviolada les zones incorrectament desinfectades.

La desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic en els accessos a qualsevol establiment és una de les mesures per a previndre la transmissió de malalties infeccioses. No obstant açò, s'estima que el 89% de la població deixa algun àrea incorrectament desinfectada en les seues mans després de l'aplicació del gel.

Els gels hidroalcohòlics i altres solucions higienitzants s'han convertit hui en un element més del dia a dia. La desinfecció de mans amb aquests productes ajuda a previndre la transmissió de malalties infeccioses, incloent covid-19. No obstant açò, s'estima que el 89% de la població deixa algun àrea incorrectament desinfectada en les seues mans després de l'aplicació del gel, la qual cosa pot suposar un risc de proliferació de patògens i altres bacteris.

El gel desenvolupat pels especialistes de la institució valenciana incorpora partícules luminescents totalment segures, amb la doble fi d'higienitzar i monitoritzar el grau de desinfecció de forma immediata, segura, senzilla, econòmica i rutinària, podent emprar-se de forma general en els accessos a qualsevol establiment, garantint la seguretat de totes les persones que allí accedeixen.

Així, amb aquest gel és possible reconéixer de manera visual i intuïtiva, les zones incorrectament desinfectades mitjançant un llum de llum ultraviolada, sense necessitat de complexos dispositius ni personal especialitzat, encara que seria compatible amb dispositius fotònics més sofisticats capaços d'obtindre i processar el senyal de luminescència, oferint dades estadístiques de la neteja de mans.

"El Projecte LEGO ofereix una solució potencialment aplicable a diferents superfícies i espais de la nostra vida diària per a previndre la transmissió de malalties, avançar en la desinfecció de patògens i minimitzar les infeccions intrahospitalàries", destaca David Ortiz de Zárate, investigador del Centre de Tecnologia Nanofotònica de la UPV.

NANOMATERIALS I FOTÒNICA

"La combinació de nanomaterials i fotònica ens permet comptar amb una solució eficient i completament innòcua per a les persones, que assegurarà una correcta higienització de mans fins i tot fora de l'àmbit sanitari, garantint la seguretat en accessos a establiments, i permetrà la desinfecció intel·ligent d'espais tan importants com són els Centres Sanitaris i els seus blocs quirúrgics", afig.

La tecnologia desenvolupada pel Projecte LEGO, que permet un reforç de la higienització amb monitoratge instantani, es planteja a més com una solució per a diferents entorns i àmbits socials, econòmics i sanitaris. Superfícies com a calçat, sòls, parets de qualsevol tipus d'establiment, especialment hospitals o centres públics, són altres possibles àrees d'aplicació.

També destaca com a potencial camp d'aplicació la realització de recobriments luminescents autolimpiantes, per mitjà de radiació infraroja, complementària i més econòmica que la radiació ultraviolada, empleada més habitualment.