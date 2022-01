La Generalitat demana a Calviño assumir la gestió dels habitatges de la SAREB a la Comunitat Valenciana

En la missiva, Illueca (Podem) adverteix de "la creixent dificultat manifestada per amplis sectors de la població per a accedir a un habitatge digne". "Davant açò, no podem deixar passar l'oportunitat de consolidar un parc públic a l'altura del gran repte social que tenim per davant", reivindica.

Aquesta petició arriba després que el Consell de Ministres aprovara el passat 18 de gener les modificacions jurídiques necessàries perquè la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Econòmica (SAREB) es convertisca en una societat pública.

Entitat que, per al vicepresident valencià, posseïx un enorme estoc immobiliari que podria donar resposta a les necessitats derivades de l'emergència residencial que pateix Espanya.

Per açò emplaça la ministra Calviño a una reunió com a màxima responsable de la gestió de l'entitat, a fi d'estudiar les possibilitats que aquesta mesura ofereix al parc públic de vivenda de la Generalitat.