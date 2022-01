El Teatre Principal de Castelló acull l'obra 'Malvivir' amb Aitana Sánchez-Gijón aquest diumenge

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), presenta un complet cap de setmana cultural a Castelló i Peníscola. Entre les propostes destaca la representació de 'Malvivir' amb Aitana Sánchez-Gijón en el Teatre Principal de Castelló; l'obra del dramaturg Alberto Conejero, 'Los días de la nieve', en el Palau de Peníscola, o la presència de l'hispanista Ian Gibson en el Museu de Belles Arts de Castelló.

"Estem davant un intens cap de setmana cultural", ha destacat el director territorial de l'IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que ha assenyalat que volen que el públic de les comarques de Castelló tinga el seu abast propostes de qualitat i per açò tot l'equip de l'IVC treballa per a tindre un cartell tan "interessant" com el d'aquests dies en els espais de Castelló i Peníscola.

D'una banda, el Teatre Principal de Castelló viurà aquest diumenge a les 19.00 hores un ple absolut amb la representació de 'Malvivir', amb Aitana Sánchez-Gijón. L'obra conta en primera persona la vida secreta de la guilopa Elena de Pau, dona lliure, rebel, lladre, enginyosa, mentidera i fugitiva que desafia totes les convencions de la seua època i paga el preu de la seua llibertat.

El teatre també serà el protagonista en el Palau de Congressos de Peníscola aquest dissabte, a les 19.30 hores, amb l'obra escrita per Alberto Conejero 'Los días de la nieve' i interpretada per l'actriu Rosario Pardo. La història presenta una costurera que està a punt d'acabar el seu últim encàrrec: un vestit blau de mar. La persona que li va fer l'encàrrec presencia aquests últims retocs. Entre puntada i puntada, la costurera rememora la seua vida, l'evoca, la torna a viure.

El Palau de Congressos de Peníscola completa el cap de setmana aquest diumenge 30 de gener, a les 19.30 hores, amb la projecció de 'Calabuch', una de les grans pel·lícules del director valencià Luis García Berlanga.

IAN GIBSON

L'Institut Valencià de Cultura continua apostant per la diversitat d'activitats culturals en el Museu de Belles Arts de Castelló. Després de l'obertura de l'exposició de Pilar Dolz i del primer dels concerts del Grup d'Improvisació de Castelló, aquest divendres, a les 19.30 hores, tindrà lloc el concert recital de Ian Gibson 'Como canta un poeta'.

L'hispanista s'aproximarà a la figura de Federico García Lorca, la seua mort i les anècdotes de la seua vida en un preciós recital al costat del pianista Juan Manuel Cuenca i el baríton Luis Santana, que recuperen les cançons del poeta granadí en homenatge al 120 aniversari del seu naixement.

En aquest concert/conferencia sonen per primera vegada tres peces inèdites fins ara: 'Mariana Pineda', una cançó de xiquets harmonitzada per Federico d'una manera molt senzilla; 'Canción de otoño en Castilla', una obra trista, amb la melancolia de la tardor, que va recopilar al seu pas per Burgos en 1934, i 'Duérmete niñito mío', una cançó de bressol molt gitana. L'accés és lliure fins a completar aforament.