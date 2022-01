Ana Terradillos critica las contradicciones de Sanidad: "Nos deja que decidamos lo que queramos decidir"

Los cambios constantes en los plazos de vacunación suponen que los ciudadanos acaben desconfiando de las recomendaciones de los organismos oficiales. En los últimos días, el Ministerio de Sanidad ha optado por la prudencia y, en el caso de la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, si una persona se ha infectado tendrá que esperar cinco meses en lugar de cuatro semanas para poder inocularse el suero.

Además, Carolina Darias ha señalado que las cuarentenas de siete días se mantendrán y no se reducirán. Este jueves, El programa de Ana Rosa ha abordado este tema y su presentadora, Ana Terradillos, no ha dudado en ofrecer su opinión al respecto.

Pese a que ha tratado de mostrarse comprensiva, la periodista ha apuntado: "Yo me había quedado con la información de ayer de que había que vacunarse cinco meses después de ser contagiados. Ahora parece, según las recomendaciones de Darias, que nos deja a nosotros que decidamos lo que buenamente queramos decidir".

"Si tenemos que viajar, nos podemos vacunar a las cuatro semanas. Si no tenemos que viajar, tendremos que esperar cinco meses. Hombre... Que yo soy muy comprensiva porque creo que todo el mundo necesita estudiar. Pero lo que no se puede dejar es, bajo mi responsabilidad, un asunto tan gordo como si me estoy metiendo más anticuerpos de los que me tengo que meter", ha sentenciado la presentadora.

Por su parte, Verónica Fumanal ha señalado que "cuando no se sabe una cosa es mejor decirle a la ciudadanía que lo estamos investigando, no lo sabemos, la ciencia avanza a su ritmo, que dar informaciones contradictorias porque se genera un descrédito y una falta de credibilidad que hace que la gente se abone a las tesis negacionistas".

Terradillos ha agregado que sería necesario saber qué se considera más importante: "El ocio o la salud. Imagino que para viajar también será peligroso meternos más anticuerpos. Digo yo, que no lo sé porque no soy médico".