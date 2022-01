La vacuna también frena contagios: el riesgo en mayores 60 vacunados es siete veces menor que en los no vacunados

La vacuna contra la Covid puede haber perdido efectividad frente a la variante ómicron, pero sigue frenando los contagios por coronavirus y marcando una notable diferencia entre personas vacunadas y no vacunadas. Según ha indicado este jueves la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Congreso, las personas mayores de 60 años con las dosis puestas tienen siete veces menos de posibilidades de infectarse que quienes no las tienen, un riesgo que se reduce todavía más entre la población vacunada entre 60 y 79 años, con un riesgo de contagio 9,8 menor que entre los no vacunados.

Darias ha apoyado en estos datos su afirmación de que "la incidencia [de la Covid] en vacunados en muy inferior que en no vacunados", lo que se añade al la constatación que muestran los datos desde hace semanas de que el suero ha reducido drásticamente las formas más graves de la enfermedad, los ingresos en hospital y en UCI y también los fallecimientos

Según Darias, la mayor diferencia de contagios entre vacunados y no vacunados se da en la población mayor de 60 años, más vulnerable por edad, donde son "casi siete veces más bajos". "Entre 60 y 79 años, el riesgo de infección en no vacunados de 9,8 veces mayor".

Por lo que respecta a las hospitalizaciones, hay 14,5 más de posibilidades entre los nos vacunados y 27 más de riesgo de terminar en una unidad de cuidados intensivos.

"Los datos son contundentes y ponen de manifiesto el poder de las vacunas frente a las infecciones, la enfermedad grave y los fallecimientos", ha aseverado Darias en el Congreso, donde ha celebrado que, con l 90,7% de los mayores de 12 años, "hemos logrado vacunar a todo el país".

La incidencia acumulada, que este miércoles se situaba en 3.198, está siendo siete veces superior a la tercera ola tras la Navidad de 2020 pero hospitales y UCI están menos llenas. En el primer caso la ocupación es del 15,5% frente al 24% de camas ocupadas el año pasado. Ahora la ocupación de UCIs es del 22% frente al 40% en la tercera ola.

La ministra ha indicado que España se encuentra en estos momentos "dentro de una zona de seguridad inmunológica", en una sexta ola provocada por la variante ómicron, que está dejando una "mayor transmisibilidad pero también menor impacto en capacidad asistencial".

"La variante ómicron se extiende a nivel mundial, los estudios apuntan a un mayor escape inmunitario y un aumento de la transición acompañado de una menor virulencia", ha dicho Darias, que ha confirmado que esta nueva versión ya es la imperante en España -entre el 73 y el 95% de los casos analizados a finales de diciembre-, del primer linaje que se detectó, denominado A.1.

Con respecto al nuevo, A.2, del que se han detectado algunos casos casos en Dinamarca, Suecia e India, Darias ha afirmado que aún es "incipiente", que todavía hay que ver cómo se comporta pero que "de momento, con toda la prudencia, la información que tenemos es que se comporta como la A.1", es decir, como la ómicron que ya conocemos.

En este escenario, la ministra ha insistido en la necesidad de abrir el debate, "no antes de que termine la sexta ola", sobre "un nuevo sistema de vigilancia y de control de la Covid". "Promovemos el debate a nivel de comunidades y con nuestros socios europeo para determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que poco a poco va a adquiriendo carácter de endemia, aunque todavía no hemos llegado allí", ha dicho.