AMP.-Atur.- La taxa d'atur a la Comunitat baixa fins al 14,39% en el quart trimestre de 2021

Així es desprèn de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i consultada per Europa Press.

A Espanya, l'atur va baixar en 615.900 persones en 2021, la qual cosa suposa un 16,5% menys que en 2020 i la seua major reducció anual des de 2015, mentre l'ocupació va créixer en 840.700 llocs de treball (+4,3%), la xifra més alta en 16 anys, reflectint així la recuperació del mercat laboral després de l'esclat de la pandèmia en 2020, any en el qual es van registrar les pitjors dades de desocupació i ocupació des de 2012.

La baixada de l'atur en 2021 suposa la tornada als descensos després que la crisi deslligada pel Covid portara a una pujada de l'atur en 2020 de quasi 528.000 persones. En el cas de l'ocupació, també es reprèn la senda alcista després d'un 2020 en el qual es van destruir 622.000 llocs de treball.

OCUPATS

Quant al nombre d'ocupats, al final de 2021 hi havia en la comunitat 2.115.800, la qual cosa suposa 81.900 més que un any abans, és a dir, un increment del 4,03%, similar a la mitjana d'Espanya (4,35%), amb 840.700 ocupats més que fa un any.

En relació al tercer trimestre de l'any passat, l'ocupació a la Comunitat va constatar una pujada de l'1,55%. A Espanya van augmentar un 0,77%, amb 153.900 persones més.

Amb aquestes dades, la taxa d'activitat es va situar en la Comunitat a la fi del passat exercici en el 58,19, similar a la mitjana nacional (58,65). En tot el país, l'exercici passat va concloure amb 20.184.900 ocupats.

POBLACIÓ ACTIVA

Per la seua banda, la població activa a la Comunitat va ascendir a 2.471.600 persones al tancament de 2021, unes 39.700 més que un any abans, la qual cosa suposa un increment de l'1,63%, superior al mitjà del 0,97%, equivalent a 224.700 actius més, amb el que aquest col·lectiu va quedar constituït per 23.288.800 persones.

En comparació del tercer trimestre de l'exercici, la població activa va caure en la regió en 12.400 persones, un -0,5%, inferior a una mitjana que va baixar un -0,68%.

TAXA D'ATUR I ACTIVITAT

Dels 355.800 aturats comptabilitzats a la fi de 2021 a la Comunitat, 165.500 eren homes i 190.300 dones. La taxa d'atur entre els primers era del 12,59%, inferior a la de les segones que va aconseguir el 16,45.

A més, la taxa d'activitat dels homes es va situar en el 63,54%, deu punts superior a la de les dones, que va ser del 53,09.

DADES NACIONALS

A Espanya, la taxa d'atur es va situar en finalitzar 2021 en el 13,33%, percentatge quasi tres punts inferior al de 2020 i la seua menor xifra des de 2008.

Per la seua banda, el nombre total d'aturats va tancar l'exercici 2021 en 3.103.800 persones i el d'ocupats, en 20.184.900, el seu nivell més alt des de 2008.

A aquestes xifres es va arribar després que en el quart trimestre de 2021 la parada experimentara una reducció rècord de 312.900 persones (-9,1%) i l'ocupació augmentara en 153.900 persones (+0,7%), un poc menys del que ho va fer en el mateix període de 2020 (+167.400 ocupacions).

El Ministeri d'Assumptes Econòmics ha destacat en un comunicat que el creixement del mercat laboral en 2021 "ha sigut generalitzat en tots els sectors d'activitat i en tots els indicadors".

"Es tracta d'una recuperació integral que ha permès augmentar l'ocupació i reduir l'atur en pràcticament totes les comunitats autònomes", subratlla.

Aquest procés ha sigut paral·lel a la incorporació als seus llocs de treball de les persones que estaven en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Així, el nombre total d'hores efectives treballades es va augmentar un 7,3% en l'últim trimestre de 2021 respecte al trimestre anterior i un 2,4% en comparació del mateix període de 2020. No obstant açò, en comparació del període octubre-desembre de 2019, abans de la pandèmia, el nombre d'hores treballades va ser un 3,8% inferior.

L'arribada d'Ómicron es va deixar notar en les absències per malaltia en l'últim trimestre de 2021. Mentre els ocupats absents de la seua ocupació per causa d'un ERTO o parada parcial van baixar en 31.400, els absents per malaltia es van incrementar en 109.600 persones.

EL SECTOR PRIVAT RECUPERA EL NIVELL D'OCUPACIÓ PRECOVID

L'increment de l'ocupació es va concentrar en 2021 en el sector privat, amb la creació de 744.300 ocupacions (+4,6%), recuperant-se el nivell previ a la crisi, enfront dels 96.400 que es van crear en el sector públic (+2,8%).

Així mateix, en termes absoluts, el repunt de l'ocupació en 2021 va ser superior en els treballadors amb contracte indefinit, 425.000 ocupats més, enfront de 307.700 nous temporals. No obstant açò, en termes relatius va créixer més l'ocupació temporal (+7,69%) que l'indefinit (+3,47%).

En 2021 el nombre de treballadors assalariats va augmentar en 732.700 ocupats i el de treballadors per compte propi, en 105.800.

L'increment de l'ocupació en 2021 va ser major entre les dones, amb 479.600 ocupades més, enfront de la creació de 361.100 ocupacions entre els homes.